Před tímhle jsem varoval, říká Jos Verstappen o odchodu vysoce postavených lidí z Red Bullu

Red Bull opustí tři vysoce postavené osoby. Podle Jose Verstappena je to přesně to, před čím na začátku sezóny varoval.

Na začátku roku řešil Red Bull interní vyšetřování. Zaměstnankyně týmu obvinila Christiana Hornera z nevhodného chování.

V Bahrajnu na začátku března se ozval Jos Verstappen. „Hrozí, že se tým rozpadne. Takhle to dál nejde. Vybuchne to. Hraje si na oběť, přitom je to on, kdo způsobuje problémy,“ řekl Jos Verstappen na adresu Christiana Hornera v rozhovoru pro Daily Mail.

Od to doby oznámili odchod z týmu tři klíčoví zaměstnanci. Adrian Newey míří k Astonu Martin, sportovní šéf Jonathan Wheatley se stane šéfem Audi a jako poslední byl potvrzen odchod šéfa stratégů. Will Courtenay odchází k McLarenu, kde bude působit jako nový sportovní ředitel týmu. Brit pracoval u Red Bullu více než dvacet let a nastoupil do něj v době, kdy tým ještě závodil pod hlavičkou Jaguaru.

„Ano, před tímhle jsem varoval,“ řekl Jos Verstappen pro Motorsport.com. „Tým pak řekne: ‚To nevadí, máme někoho jiného.‘“

„Ale je to teď příliš mnoho lidí (kteří odchází). A Max na to pokaždé dostává otázky a tak dále. Takže ano, myslím, že to, co se teď děje, není dobré.“

Christian Horner uvedl, že tým má ve svých řadách dostatek kvalitních lidí, aby se s odchody vyrovnal. „On to vždy bagatelizuje,“ dodává Jos Verstappen.