Před startem sezóny si Staněk není jist, do jaké části pole se zařadit

V předsezonních testech stáj Trident nepatřila k nejrychlejším, do sezóny, která začíná již příští víkend, ale vstupuje pozitivně naladěna.

Předsezónní testy v Bahrajnu neprobíhaly přesně tak, jak si tým Trident přestavoval. Již příští týden se na stejném okruhu ukáže, jak moc byly testy vypovídající a zda se italský tým i za přispění českého pilota dokáže přeci jen posunout vpřed.

Trident nastupuje do sezóny 2023 se zcela obměněnou jezdeckou sestavou, přesto ale jde o staré známé tváře. Roman Staněk s Tridentem bojoval o titul ve formuli 3 v roce 2022 a stejně tak Clement Novalak jen o rok dříve, tehdy nakonec skončil třetí.

A právě na těchto pevných pracovních vztazích chce Trident stavět a zlepšit se po sezóně 2022, která občas byla nahoru dolů. Manažer týmu Giacomo Ricci říká, že již vidí výhody, které přináší spolupráce jeho letošní jezdecké sestavy.

„Atmosféra mezi Clémem a Romanem je skvělá. Navzájem si pomáhají, týmu pomáhají se zpětnou vazbou a v Tridentu tak panuje opravdu pozitivní atmosféra. Tvrdě pracují na tom, aby tým posunuli nahoru.“

„Kromě toho, že jsme během tří testovacích dnů měli nějaké technické problémy, se nám podařilo dokončit plán, takže jsem docela spokojený. Uvidíme, čeho budeme schopni dosáhnout v Bahrajnu v prvním závodě.“

Předsezonní testování v Bahrajnu nebylo přesně takové, v jaké doufali. S odjetými 286 koly mírně zaostávali za soupeři co se týče najetých kilometrů i dosažených časů. Alespoň poslední den Novalak ukázal, že na to vůz přeci jen má. Při dlouhých jízdách dopoledne skončil druhý a v odpoledních jízdách na jedno kolo jako sedmý. Před začátkem sezóny tak zůstává francouzský pilot pozitivně naladěn.

„Po tomto testování se cítím docela dobře. Je obtížné něco říci před kvalifikací příští týden v pátek, ale celkově se cítím docela sebevědomě a těším se na skvělý rok před námi společně s Tridentem. V roce 2021 se nám spolupracovalo velmi dobře a toto předsezonní testování jsme již udělali nějaké dobré kroky vpřed. Takže se s nimi těším na zbytek roku.“



Na přední místa tabulek se Trident podíval až poslední den testů díky Clementu Novalakovi, který dopoledne skončil druhý a odpoledne sedmý

Roman Staněk dosáhl horších výsledků než jeho zkušenější kolega. Pohyboval se na konci druhé desítky. Sám si není jist, jak moc jsou výsledky testů o jejich formě vypovídající, ale rozhodně před svou debutovou sezónou ve formuli 2 ještě nevěší hlavu.

„Mám docela smíšené pocit, protože nevím, kam přesně se mám zařadit. Nevím, zda je to nejlepší pětka, desítka nebo patnáctka. Takže to bude pro mě trochu překvapení, ale budu na to neustále tlačit, dám do toho to nejlepší a budu doufat v dobré výsledky. Jsem si jist, že když do sebe vše zapadne a já ze sebe vydám to nejlepší, tak bych mohl získat i pole position.“

"Při testech jsme se soustředili hlavně na dlouhé jízdy, protože to je něco, co je ve formuli 2 velmi důležité. Je to jeden z klíčových bodů, zejména v Bahrajnu, takže uvidíme. Ale myslím, že jsme odvedli docela dobrou práci, co se závodní rychlosti týče.“

„Nyní se zaměřuji na mentální trénink s vizualizací a dechová cvičení. To je pro mě důležité jako pro pilota i jako člověka. Teď již nejde o zvedání těžkých vah a dělání bláznivých fitness. Protože to jsem dělal během zimy, teď je to pouze o posledních přípravách.“

„Klíčem je dostat se do správného myšlení, aby v závodním týdnu bylo možné extrahovat to nejlepší. Opravdu se těším, jelikož nevím, kde budu. Vím, že mám schopnost být rychlý, stejně jako tým, takže pojďme na to! Dejme do toho všechno, protože když do toho nedám všechno, tak si takového života neužívám. Je to jako když dělám jakékoliv jiné sporty. Chci být nejlepší – i když hraju fotbal se svými přáteli.“

Tři testovací dny byly pro Trident více než jen časy na kolo. Jelikož podmínky během testů byly velmi podobné tomu, co týmy zažijí během úvodního závodního víkendu, byl velmi důležitý i sběr dat, který může přinést cenné sekundy. Pro Ricciho bylo hlavním cílem získat co nejpřesnější obraz svých pilotů a slabých stránek vozu.

„Během testů jsme se zaměřovali hlavně na vývoj auta a spoustu dalších věcí, které inženýři plánovali v Bahrajnu otestovat. Jak víte, ve formuli F2 je testování velmi omezené, takže je důležité občas obětovat trochu představení na trati, aby se shromažďovala data, aby se odstranily všechny možné pochybnosti a my tak dorazili na závodní víkend s co nejlepším balíčkem, který můžeme pilotům i týmu dát.“

„Jedním z pozitiv je výkon, kterého jsme byli schopni dosáhnout během jízd na dlouhou vzdálenost. Myslím, že jsme udělali dobrý krok vpřed s ohledem na náš cíl a jsem zvědavý na výkon, který uvidíme při prvním závodním víkendu v Bahrajnu.“