Před Silverstone: Norris se těší na lepší závodění, Hamilton se obává poskakování

„Silverstone je skvělý víkend sám o sobě, vozy formule 1 na Silverstonu jsou vždy velkolepé,“ řekl Lando Norris.

„Myslím, že i letos je závodění obecně lepší. Možná ne tolik na tratích, na kterých dominují dlouhé rovinky, ale na tratích, kde jsou delší zatáčky, jako je Silverstone, jsou vidět velké rozdíly oproti předchozím letům,“ říká Norris na adresu nových pravidel.

Norris je jedním ze tří Britů na startovním roštu. Další dva najdeme u Mercedesu. Stříbrným šípům by měl okruh vyhovovat.

„Silverstone je stále jedním z nejlepších okruhů, ne-li tím nejlepším, ve smyslu, že má středně rychlé a rychlé zatáčky, a ve vysokorychlostních zatáčkách je jízda vždy nejzábavnější,“ řekl Hamilton.

„Když se podíváte na Barcelonu, tak jsme měli v rychlých zatáčkách poskakování, takže to možná nebude skvělé, ale doufám, že do té doby bychom to mohli napravit. Ale uvidíme.“

„Myslím, že pro nás všechny to bude úžasné. A také můžeme letos sledovat trochu blíže. Doufejme, že závod bude lepší.“

„Ve středně rychlých a rychlých zatáčkách jsme pravděpodobně lepší než v pomalých, ale máme poskakování. Nevím, jak to bude v Copse a na podobných místech. Bude to tam pro nás zajímavé.“

Horner čeká silný Mercedes

Silný Mercedes očekává v Silverstonu také Christian Horner z Red Bullu.

„Rozhodně si myslím, že v Silverstone budou silní. Nevidím žádný důvod, proč by neměli být,“ řekl Horner pro Motorsport.com. „A na Paul Ricardu to bude totéž. Myslím, že Ferrari bude rychlé i na Silverstonu. Mohl by to pro nás být náročnější okruh už jen kvůli jeho charakteristice. Je neuvěřitelné, že jsme získali šest vítězství v řadě. Silverstone by ale mohl být největší výzvou.“