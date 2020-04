Před přestupem do Ferrari jsem byl příliš netrpělivý, připouští Leclerc

Po titulech v juniorských šampionátech GP3 a formule 2 a jedné sezóně strávené u Alfy Romeo ve formuli 1 dostal Leclerc vloni příležitost u Ferrari, kde nahradil Kimiho Räikkönena.

Monačan vloni dokázal vyhrát závody v Belgii a Itálii a sedmkrát vyhrál kvalifikaci. Ve své první sezóně u Ferrari přitom hned porazil svého týmového kolegu, čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela.

Od jednoho z fanoušků Ferrari dostal otázku, co nejdůležitějšího se během roku 2019 naučil. „Myslím, že trpělivosti. Je to něco, co je velmi důležité a v minulosti jsem se s tím potýkal,“ řekl Leclerc.

„S Ferrari jsem se ale naučil, že ji potřebujete, protože samozřejmě nic nemůžete mít hned. Občas musíte mít trochu trpělivosti, abyste se učili od nejlepších, od Seba a od týmu a věci potřebují čas. Občas si musíte trochu počkat, dříve jsem byl příliš netrpělivý.“

Za své výkony si Leclerc vysloužil prodloužení kontraktu s Ferrari až do roku 2024. Sám čtvrtý muž loňské sezóny ale stále nemůže uvěřit, že je pilotem Scuderie.

„Je to dobrý pocit, je to opravdu dobrý pocit. I když je to už rok, co jsem začal závodit za Ferrari, vždy, když si oblékám červené tričko, mám zvláštní pocit. Je stále těžké uvěřit tomu, že jsem tady. Je to čest a nemohu se dočkat, až budu zpět na trati.“

Při zpětném pohledu by Leclerc podle svých slov nic neudělal jinak. Chyby mu podle něj pomohly být lepším jezdcem.

„Během své kariéry jsem udělal nějaké chyby, ale ty ze mě udělaly jezdce, jakým jsem dnes. Z těch chyb jsem se poučil. Takže ne, nic bych neměnil, protože jsem se tím stal člověkem, jakým jsem nyní.“

