Před letošní sezonou jsem v mnohem lepší formě, pochvaluje si Sargeant

Američan Logan Sargeant vloni prožil s týmem Williams svůj debut ve formuli 1. Ačkoliv ve své první kompletní sezoně mezi elitou získal pouze jeden bod (jeho kolega Alexander Albon jich nasbíral o 26 více), zajistil si rodák z Floridy šanci pokračovat v F1 i letos.

Třiadvacetiletý závodník se před začátkem nadcházející sezony nechal slyšet, že se cítí v lepší fyzické formě než vloni.

„Zimní přestávka byla skvělá,“ uvedl Sargeant, kterého cituje web RaceFans.

„Byla to pro mě dobrá příležitost udělat krok zpět, zamyslet se, podívat se na sebe z mentálního, emocionálního a fyzického hlediska – tedy na oblasti, ve kterých jsem se potřeboval zlepšit," přiblížil pilot Williamsu.

„Myslím, že mimosezonní období pro mě bylo první příležitostí, jak s tím něco opravdu udělat. Strávil jsem nějaký čas doma, nabil baterky a dostal jsem se do nejlepší formy, v jaké jsem kdy byl. Cítím se připravenější než kdykoliv předtím udělat krok vpřed, o kterém vím, že ho udělat můžu,“ prohlásil Sargeant před sezonou, která čítá rekordních 24 velkých cen.

„Vše záleží na detailech. Během loňské sezony jsem se toho hodně naučil. V průběhu sezony jsem se vyčerpal a nechal jsem se tím ovlivnit jak mimo trať, tak i na ní,“ přiznal jezdec Williamsu, který vloni kvůli nedostatku fyzických sil musel dokonce odstoupit z GP Kataru.

„Nebyl jsem na tom fyzicky tak, jak bych měl být, takže jsem teď udělal všechno pro to, abych se dostal do formy. Jsem například o pět kilo těžší než na konci loňského roku a cítím se mnohem zdravější a připravenější. Z hlediska řízení mám nyní lepší přehled o tom, čeho je vůz formule 1 schopen. Vím také mnohem víc o tom, co mohu udělat mimo kokpit, abych při řízení odvedl dobrý výkon,“ dodal Sargeant.