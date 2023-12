Před dvěma lety získal Lewis Hamilton své zatím poslední vítězství

Lewis Hamilton byl v Abú Dhabí 2021 blízko vítězství a zisku osmého titulu mistra světa. Na světě ale asi není fanoušek formule 1, který by nevěděl, co se stalo...

Poslední vítězství tak zatím Hamilton získal o závod dříve v Saúdské Arábii. Dnes od této grand prix uplynuly dva roky.

Hamilton tehdy porazil Verstappena s náskokem téměř 22 sekund. Po posledním virtuálním safety caru se Hamilton dostal blízko k Verstappenovi. Oba se v první zatáčce dostali mimo trať. Verstappen za získání výhody dostal penalizaci 5 sekund.

Jezdec Red Bull následně vracel pozici Hamiltonovi, ale došlo ke kontaktu, při kterém si Hamilton poškodil bočnici předního křídla. Na výkonu mu to ale neubralo a před Verstappena se o chvíli později dostal a převzal vedení. Po závodě dostal Verstappen penalizaci 10 sekund. Třetí dojel Hamiltonův tehdejší týmový kolega Valtteri Bottas.

Od té doby získal Hamilton 16 pódií – 9 druhých míst a 7 třetích. Na vítězství ale čeká.

Celkově získal Hamilton ve své kariéře rekordních 103 vítězství. Do roku 2021 také platilo, že vyhrál v každé sezóně, do které nastoupil. V součtu jde o 15 let, což je rekord sdílený s Michaelem Schumacherem.

Nejméně získal jedno vítězství v roce 2013 a nejvíce 11 v letech 2014, 2018, 2019 a 2020.

Mnohem déle čeká na vítězství Fernando Alonso. Letos se o jeho 33. vítězství hodně mluvilo na začátku sezóny, kdy měl Aston Martin dobrý vůz a byl nejbližším konkurentem Red Bullu. Pokud by Alonso v příštím roce v Bahrajnu vyhrál, stalo by se tak poprvé od Grand Prix Španělska 2013 a také po 10 letech, 9 měsících a 19 dnech, což by byl rekord – nejen v intervalu mezi dvěma vítězstvími (dnes 6 let, 6 měsíců a 28 dní), ale také mezi prvním a posledním vítězstvím. Dnes ho drží Räikkönen (15 let, 6 měsíců a 28 dní). Alonso přitom už letos oslavil dvacáté výročí svého prvního vítězství.