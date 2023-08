Před dvaceti lety Fernando Alonso poprvé triumfoval ve formuli 1

Možné rekordy

Do dnešního dne získal Alonso celkem 32 vítězství. Pokud by získal další, překonal by hned několik rekordů. Překonal by rekord Kimiho Räikkönena v době mezi ziskem prvního a posledního vítězství. Räikkönen drží rekord v délce 15 let, 6 měsíců a 28 dní. Alonso bude nyní v Zandvooru těsně za hranicí 20 let.

Kromě toho by překonal rekord Riccarda Patrese v době mezi dvěma vítězstvími. Rekord má hodnotu 6 let, 6 měsíců a 28 dní. Od posledního Alonsova vítězství v Grand Prix Španělska 2013 uplyne 10 let, 3 měsíce a 12 dnů.