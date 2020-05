Před deseti lety spolu v Turecku kolidovali Mark Webber a Sebastian Vettel

Sebastian Vettel během své kariéry porušil základní pravidlo minimálně dvakrát. Naposledy při loňské Velké ceně Brazílie, kdy při jeho srážce se Charlesem Leclercem mnohým vytanula na mysl velmi podobná kolize z před devíti let, do které byl Vettel také zapleten, tenkrát ještě v barvách Red Bullu. Co se tehdy skutečně během Velké ceny Turecka 2010 stalo, zůstává záhadou vlastně dodnes.

Situace v šampionátu před závodem byla dramatická. Do Turecka odjížděl na čele šampionátu Australan Mark Webber se 78 body, jeho týmový kolega Vettel měl však bodové konto shodné a oba dva dělil pouze vyšší počet vítězství, kterých měl Webber o jedno více.

Na třetím místě figuroval se tříbodovou ztrátou na vedoucí duo Red Bullu Fernando Alonso s Ferrari. Po dvou vítězstvích v řadě ve Španělsku a v Monaku byl Red Bull jasně favorizován i na trati v Istanbul Parku. Vítěz posledních dvou závodů Mark Webber se sice snažil nadšení z formy Red Bullu krotit, po volných tréninkových jízdách bylo ale jasné, že jediný, kdo bude moci v Turecku konkurovat oběma red bullům, bude McLaren. První trénink ovládl Lewis Hamilton a ten druhý pro změnu jeho týmový kolega, aktuálně úřadující mistr světa Jenson Button.



Foto: Getty Images / Vladimír Rys, Malcolm Griffiths

Sobota ale patřila red bullům. Třetí trénink vyhrál Sebastian Vettel a v kvalifikaci úřadoval pro změnu Mark Webber, pro kterého to byla již třetí pole position v řadě. V dosavadním průběhu sezóny nestál na pole position jiný tým než Red Bull. Mezi oba red bully se dokázal alespoň vklínit Lewis Hamilton, který vyrážel společně s Webberem z první řady. Ve druhé řadě se seřadili Vettel s Buttonem. Třetí řadu pak obsadil kompletně Mercedes v pořadí Michael Schumacher – Nico Rosberg.

Ferrari v Turecku slavilo svůj 800. start do velké ceny, ale kvalifikace italským tifosi příliš radosti neudělala. Felipe Massa startoval osmý a Alonso se dokonce ani nedostal do poslední části kvalifikace a skončil dvanáctý. McLaren byl s kvalifikací spokojený, stejně tak jako držitel nejrychlejšího kvalifikačního času Webber. Naopak zklamaný byl Sebastian Vettel, kterému se ve třetí části kvalifikace ani nepovedlo vylepšit svůj nejlepší čas ze druhé kvalifikační části vzhledem k technickým problémům s brzdami. Jeden z nejdiskutovanějších závodů sezóny mohl začít.

Průběh závodu

Po startu si Webber udržel vedení, za ním se však děly o poznání zajímavější věci. Vettel se dostal nakrátko před Hamiltona, ale Brit mu útok vrátil ve čtvrté zatáčce. Button se po startu propadl za Schumachera, ale ve dvanácté zatáčce se dokázal na čtvrtou příčku propracovat zpátky, po prvním kole tak na prvních čtyřech místech zůstávalo pořadí nezměněno.

Následovala taktická bitva, kdy oba dva vozy McLarenu vytvářely nepřetržitý tlak na své soupeře, a to až do patnáctého kola, kdy zajel ke svým mechanikům jako první z vedoucí čtyřky Vettel. „OK, tlač na to, tlač, teď je to tvůj závod,“ povzbuzoval Vettela jeho závodní inženýr. Webber s Hamiltonem Němce do boxů následovali o kolo později, avšak McLarenu se nepodařilo odbavit svého pilota tak rychle a na výjezdu z boxů se Hamilton za Vettela propadl (ani Red Bullu se ale nepovedlo Webbera odbavit tak rychle, ten na tiskové konferenci po závodě vtipkoval, že snad museli dotankovávat do jeho auta palivo, pozn. autora). „No tak, kluci, ztratil jsem pozice, no tak,“ rozčiloval se do vysílačky Hamilton. Button se rozhodl vydržet na trati o trochu déle, po své zastávce ale nic nevydělal a vrátil se na čtvrtém místě za duem Red Bullu a týmovým kolegou Hamiltonem.

Grand Prix Turecka V kalendáři v letech 2005 až 2011

Okruh: Instanbul Park

Vítězové: Felipe Massa (3krát), Kimi Räikkönen, Jenson Button, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel (všichni 1krát).

McLareny nepřestávaly vyvíjet tlak a držely se na čele v kontaktu. Chvilkami to vypadalo, že si Hamilton troufne zaútočit na Vettela, pak ale začal Vettel stupňovat tlak na lídra závodu. Vypadalo to, že se na svých pneumatikách cítí mnohem komfortněji než Webber. Od 38. kola zajížděl Němec výrazně lepší časy a pověsil se na zadní část Australanova Red Bullu.

Ve 40. kole závodu si Vettel troufl a na rovince před dvanáctou zatáčkou se dostal na úroveň svého týmového kolegy kolo na kolo. Oba dva vozy se ale k sobě přiblížily až příliš. Přišla rána a v mžiku se oba red bully odporoučely mimo závodní trať. Red Bull se rázem sám vyřadil z boje o vítězství a Hamilton mohl ze třetího místa oběma jezdcům klidně zamávat. Šéf týmu Christian Horner na boxové zídce jenom nevěřícně kroutil hlavou. V jednom momentě Red Bull zahodil možný double a vyřadil se ze závodu naprosto nesmyslnou kolizí.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Sebastian Vettel okamžitě do své vysílačky nevybíravě oznámil, co si o celé situaci myslí: „Co to tady k*rva děláme? Snad se do p*dele snažíme vyhrát šampionát, ne? Naprostá stupidita! Já to balím!“ Poté, co se Němec dostal z odstaveného monopostu, točivými pohyby ukazováčku kolem spánku názorně vyjádřil, co si o dané situaci myslí. Podle záběrů pořízených amatérským kameramanem tak učinil minimálně třikrát. Celkem jednoznačně gesty naznačil, že za viníka srážky považuje Marka Webbera.

Závod však stále pokračoval. Vettel z něj sice nadobro vypadl, Webber však situaci relativně ustál. Sice na boxovou zídku reportoval, že může s poškozeným předním přítlačným křídlem pokračovat, na čtvrtého Schumachera měl ale tak pohodlný náskok, že se i po výměně předního křídla vrátil před ním. Závod dokončil na ještě dobrém třetím místě.

Z vítězství se ale radovalo britské duo McLarenu, závod opanoval Hamilton před Buttonem. Kolize mezi Webberem a Vettelem se promítla do průběžného pořadí v šampionátu. Webber sice limitoval ztráty a udržel si na čele vedení před druhým Buttonem, Vettel se však propadl až na páté místo. Red Bull navíc ztratil i první místo v poháru konstruktérů, McLaren se před něj dostal o jediný bod. To vše kvůli jednomu z pohledu týmu naprosto zbytečnému momentu.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Po závodě

Na tiskové konferenci po závodě komentoval Mark Webber incident ze 40. kola závodu slovy: „Seb měl opravdu velkou rychlost a zaútočil mi na vnitřek, dostali jsme se do těsné blízkosti kolo na kolo a pak to vypadalo, že prudce zatočil doprava a už jsme byli v sobě. Stalo se to strašně rychle. Je to velká škoda hlavně pro tým. McLareny měly dnes taky solidní rychlost. Do doby, kdy došlo ke kontaktu, to bylo mezi námi čtyřmi napínavé závodění. Samozřejmě ani jeden z nás dvou nechtěl s tím druhým kolidovat, ale tak se to prostě občas stává. Naneštěstí to bylo zrovna na vedoucích pozicích závodu, což není nikdy ideální, ale stalo se.“ Zároveň ale v dalším rozhovoru odmítl vinu a dodal, že se pokusí ještě ten den Vettela zastihnout a promluvit si o tom, co se stalo, ale že nepředpokládá, že by se na věci někdy shodli.

Sebastian Vettel měl krátce po nehodě na věc trochu jiný názor. Po návratu do boxů odmítl odpovídat na otázky novinářů, po závodě si ale už čas udělal: „Samozřejmě nejsem rád, že se něco takového stalo. Oba dva jsme na tom byli zhruba stejně, měli stejné tempo a já jsem cítil, že bych mohl jet rychleji. V posledních dvou třech kolech jsem se k Markovi neustále přibližoval a pak jsem zaútočil na vnitřek. Další zatáčka byla na mojí ruku. Snažil jsem se soustředit na svůj brzdný bod a najednou jsem ztratil kontrolu nad vozem. Můžete vidět, že jsme se navzájem dotkli. Nejsem typ závodníka, který by házel vinu na ostatní. Jsme tým, a to musíme respektovat. Můj závod skočil.“ Vettel tedy slovně jednoznačně neobvinil ze srážky Webbera, jak to naznačoval svými gesty na trati, ale na druhou stranu také neřekl, že by na srážce nesl jakoukoliv vinu sám.

Šéf stáje Red Bull Christian Horner byl krátce po závodě z výsledku pochopitelně zklamaný, incident za vinu však dal oběma jezdcům: „Jedna věc, kterou jezdcům neustále připomínám, je, že spolu mohou závodit, ale musí si nechat vzájemně dostatek prostoru, a to se dnes přesně nestalo. Oba byli až příliš nalevo trati, Sebastian šel na vnitřek, ale chtěl Marka zavřít příliš rychle. Nenechali si vzájemně prostor, tak jednoduché to je… Přenechat McLarenu 28 bodů na zlatém podnose je frustrující pro každého v týmu, zvláště po tak tvrdé práci, kterou všichni odvádí. Musíme se z toho poučit, abychom se v takové situaci už neocitli.“

Většina odborné veřejnosti se přikláněla k tomu, že chyba stojí na straně Sebastiana Vettela. Například komentátor britské BBC Martin Brundle měl o věci jasno: „Z mého pohledu Vettel nepochybně zatočil do Webbera v momentě, kdy ještě nebyl dostatečně před ním.“ Brundle tak narážel na fakt, že se Vettel chtěl po předjetí Webbera zařadit do ideální stopy a pokrýt si tak vnějšek, ale zatočil doprava až příliš brzy. Eddie Jordan, sám také bývalý automobilový závodník, nabídl trochu jiný pohled: „Mark Webber byl jednoznačně o trochu pomalejší než Vettel, takže Vettel na něj musel zaútočit. Udělal ale chybu, když se pokusil Marka zastrašit. Mark se nevzdal. Ze závodnického pohledu to byla chyba Vettela. Ale nemůžeme popřít jeho právo na předjetí. Pravděpodobně byl příliš zbrklý, ale nemyslím si, že by v tom byl i Mark nevinně. Nejde to prostě říct jednoznačně.“

Zcela opačný názor nabídl bývalý prezident FIA Max Mosley: „Nemyslím si, že Sebastian Vettel na kolizi nese vinu. V době nehody byl jasně rychlejší než Webber. Bylo jeho právem i povinností Webbera předjet. Je jasně vidět, že Vettel předjel Webbera už před kolizí a v tom případě mu měl nechat Webber více místa, zvlášť v momentě, kdy oba byli tak nalevo ke kraji trati. V souboji s týmovým kolegou měl Mark projevit více zodpovědnosti.“

Svůj názor na nehodu nabídla i vítězná protistrana, konkrétně zástupci McLarenu. Lewis Hamilton, který celý incident sledoval z první řady, jej okomentoval slovy: „Viděl jsem jenom Sebastiana, jak jde na vnitřek a Marka, jak si drží svoji stopu. Nemyslím si, že Sebastian měl prostor na to, aby zatáčel doprava a také si nemyslím, že bylo nutné, aby se doprava tlačil za každou cenu… I přesto, že oba s Jensonem chceme vyhrát, máme respekt jeden ke druhému,“ narážel Hamilton mj. na pozdější souboj mezi mclareny, při kterém k žádnému vzájemnému kontaktu mezi týmovými kolegy nedošlo.

Šéf McLarenu Martin Whitmarsh také cítil, že to měl být Vettel, kdo měl být pokárán za to, že Red Bull připravil o potenciální double: „Byl jsem poněkud překvapený, jakým způsobem se zástupci Red Bullu s Vettelem mazlili na boxové zídce,“ narážel Whitmarsh na odlišnou reakci vedení týmu, než očekával. Přidaly se i názory ostatních jezdců formule 1, pilot Mercedesu Rosberg zmínil, že se „Mark vůbec nepohnul a byla to čistě Sebastianova chyba“. Alex Wurz se také příliš nerozpakoval a jednoznačně odsoudil Vettela: „Všichni moji závodní kolegové se shodují na tom, že to byla Vettelova chyba. (…) Na 90 % to byla Sebastianova chyba, nemůžete očekávat, že vám vedoucí jezdec šampionátu dobrovolně uhne. (…) Sebastian měl jet rovně. To, co udělal, byla nebezpečná jízda. Možná se na to měli podívat sportovní komisaři.“ Hlasování čtenářů na fóru magazínu Autosport dopadlo jednoznačně – pro vinu Sebastiana Vettela hlasovala 73 % uživatelů, pro vinu Webbera 10 % a názor, že na vině byli oba, mělo 17 % tazatelů.

Použil Red Bull týmovou režii?

O to více se zdálo podivné jednání Red Bullu. Christian Horner se zdráhal stoprocentně odsoudit Vettelovo počínání a Helmut Marko, Vettelův velký podporovatel, se za Němce jasně postavil. Marko v rozhovoru pro německou RTL uvedl: „Webber byl pomalejší a na Vettela tlačil zezadu Hamilton. Bohužel nebyl Mark o situaci svým závodním inženýrem dostatečně informován. Informoval boxovou zídku o tom, že je pomalejší na rovinkách (…) Vettel byl o tolik rychlejší, že jej musel předjet.“ K samotné srážce se Marko vyjádřil takto: „Sebastian byl už před Markem a blížil se k zatáčce, tudíž se musel zařadit do stopy. (…) Pokud by brzdili (do zatáčky) společně, tak by Vettela předjel Hamilton.“ Zároveň ale Marko popřel, že by tým instruoval Webberova závodního inženýra Ciarona Pilbeama, aby Webberovi dal příkaz k přepuštění prvního místa Vettelovi, protože to by znamenalo týmovou režii, v roce 2010 ještě stále oficiálně zakázanou.

Navíc na povrch vyplaval další aspekt celého problému – palivo. Marko sice řekl, že si myslí, že hlavním důvodem, proč se najednou Vettel dokázal dotáhnout tak blízko za Webbera, byla lepší kondice jeho pneumatik, Christian Horner ale zmínil, že krátce před kolizí Webber změnil nastavení svého vozu do módu úspory paliva, což by mělo vysvětlovat, proč se Vettel tak snadno na svého australského kolegu na rovince dotáhl. „Sebastian si pošetřil kilogram paliva, takže měl k dispozici optimální režim motoru na jedno kolo navíc. Nemohli jsme mu říci, aby zvolnil, protože byl také pod tlakem ze strany Hamiltona,“ dodal Horner.

Vettel si toto palivo zřejmě pošetřil během jízdy v závěsu za Webberem, neboť pokud jezdec krouží v tak těsném závěsu za nějakým vozem, spotřebovává obvykle méně paliva než jezdec před ním. Jelo se obecně v hodně rychlém tempu a všichni čtyři jezdci na čele spotřebovávali více paliva, než se před závodem očekávalo. Později vyšla najevo informace, že z boxové zídky dostal Webber příkaz, aby šetřil palivo, už ve 38. kole a že Webbera to zpomalilo zhruba o dvě desetiny na kolo. Když na tiskové konferenci po závodě dostal Mark Webber otázku, proč v inkriminovaném kole tak zpomalil, zdali za tím nestál pouze pomalejší výjezd ze zatáčky než obvykle, odpověděl Australan nejednoznačně: „Hmm, budete se v tom muset povrtat ještě trochu víc, ale někde trochu jinde.“

Vynořily se spekulace, podle kterých Red Bull instruoval Webbera, aby šetřil palivo, čímž chtěl umožnit snazší podmínky pro předjetí ze strany Vettela. Webber zcela jistě dostal do svých sluchátek informaci, aby šetřil palivo a zvolnil, zatímco Vettel podobnou informaci pravděpodobně neobdržel. Můžeme věřit tomu, že Mark Webber skutečně paliva dostatek neměl a zvolnit tak musel. Je dále pochopitelné, že se Red Bull logicky obával o osud svých jezdců, poněvadž v případě, že Webber zvolní a Vettel dostane příkaz nepředjíždět a kroužit za ním, hrozí, že mclareny, které vypadaly velice silně, budou ohrožovat oba vozy. To koresponduje minimálně s názorem Helmuta Marka.

Vettel by se pak pravděpodobně zbývající trojici vzdálil, zatímco by se Webber horko těžko bránil dotírajícímu Hamiltonovi. Helmut Marko navíc zmínil i prazvláštní větu, že Mark nebyl o situaci svým závodním inženýrem dostatečně informován. Můžeme se dohadovat, co přesně Pilbeam Webberovi řekl, jisté ale je, že Pilbeam zřejmě neinformoval svého jezdce, že je Vettel rychlejší a že by ho neměl zdržovat. Naopak se ho snažil povzbudit doloženou větou: „Použij svůj overtake button (tlačítko pro navýšení výkonu), aby ses ubránil na rovince.“ (to ale Webber podle webu Auto Motor und Sport neudělal, protože nevěděl, zda má tlačítko zmáčknout pouze jednou, nebo ho podržet a toto „zmatení v kokpitu mu rozhodně zvládnout situaci v rychlosti 310 km/h nepomohlo“, pozn. autora) Nabízí se otázka, zda Red Bull chtěl uplatnit týmovou režii a pustit rychlejšího Vettela před Webbera, přičemž Pilbeam se týmovým příkazům vzepřel a naopak svého jezdce povzbudil.

To ale jednoznačně popřel Christian Horner: „Nebyl (Pilbeam) instruován, aby řekl Markovi, že se má klidit z cesty, to můžu říct stoprocentně (…) Nebylo tam nic takového, že bychom chtěli, aby jedno auto předjelo druhé, nebo aby jedno zpomalilo (…) Byl to prostě závodní incident.“ Jenže to jaksi nekoresponduje s tvrzením Helmuta Marka, že Webber nebyl Pilbeamem dostatečně informován. Co Marko myslel tou dostatečnou informovaností? Pokud by o nic nešlo, nepřikládal by tomu v pozávodní kritice Webbera takový důraz. Navíc v pondělí 31. května si Marko udělal v televizi Servus z Pilbeama obětního beránka a řekl, že „Markův inženýr měl Webbera varovat, že se Vettel rychle blíží, ale neudělal to“. Marko tak jednoznačně naznačil, že Pilbeam měl Webberovi říct něco ve smyslu: „Musíme šetřit palivo, Sebastian je rychlejší, přeber si to, jak chceš.“

Tato informace ale z úst Ciarona Pilbeama k Webberovi zřejmě vůbec nedošla, a to může minimálně vysvětlit negativní reakci ze strany Red Bullu, která se na Webberovu hlavu snesla, neboť pokud Red Bull chtěl Webbera informovat o tom, že je Vettel rychlejší a že by ho neměl příliš zdržovat, zdá se zřejmé, že to poslední, co si Red Bull přál, bylo, aby spolu oba jezdci kolidovali. Pilbeam nechal Webbera zranitelného, ten nevěděl, co se chystá, v jakém režimu motoru Vettel je a zachoval se přesně opačně, než si Red Bull představoval, a proto se na jeho hlavu snesla možná větší kritika ze strany vlastního týmu, než by si zasloužil.

Vzhledem k tomu, že jsme se po Turecku nedočkali ze strany FIA podobných kroků jako při použití týmové režie při Velké ceně Německa téhož roku ze strany Ferrari, k přímému týmovému příkazu zřejmě nedošlo. Již výše citovaný Max Mosley týmovou režii v incidentu mezi Webberem a Vettelem nespatřoval vůbec: „Vettel byl pod tlakem ze strany Hamiltona, byl rychlejší než Webber a k tomu, aby setřásl mclareny, potřeboval předjet Webbera. I pokud by takto byla situace oběma jezdcům podána v rádiové komunikaci, nebyla by to týmová režie, ale spíše vysvětlení specifické situace a potřebné informace pro jezdce.“

Další názory a pochyby

Trochu jiný pohled na celou situaci nabídl i vloni zesnulý trojnásobný mistr světa Niki Lauda. „Ten, kdo si myslel, že je Webber týmovou dvojkou, měl správný úsudek,“ vyjádřil se Rakušan a pokračoval: „Tým si to pokazil sám, protože chtěl závod ovlivnit. (…) Z pohledu týmu musí být z kolize osočován Webber, protože oni chtěli, aby ho Vettel předjel. Ale to by znamenalo zakázanou týmovou režii.“ Dále se pozastavil nad tím, že přestože Australan vede šampionát, Red Bull stále preferuje před Webberem Vettela: „Z pohledu týmu je logické, že se musí v určitém bodě soustředit na jednoho jezdce, obvykle ale na toho, kdo je na čele a má více bodů.“ Lauda tak otevřeně a natvrdo řekl, co se proslýchalo paddockem už druhým rokem, ale co se nahlas odvážil vyslovit jen málokdo – že Red Bull z Marka Webbera udělal týmovou dvojku a budoucnost staví na Sebastianu Vettelovi. Red Bull měl dát Vettelovi informaci, aby svůj výkon navýšil, zatímco Webber měl dostat informaci, aby zvolnil, čímž chtěl Red Bull Vettelovi výrazně usnadnit předjetí.

Postupně se objevovaly další pochybnosti, názory a nové pohledy na celou situaci. Webberův obranný manévr byl spojován se startem na malajském Sepangu, kde Webber Vettela na první místo přepustil až příliš snadno. V Turecku se prý Webber poučil a chtěl být tvrdší. Ve čtvrtek 3. července Christian Horner přiznal, že Webber před kolizí ve 39. kole tým žádal, aby se Vettel trochu stáhnul a zvolnil. Jeho přání ale nebylo možné vyslyšet, neboť v závěsu za Vettelem kroužily oba hladové mclareny. Red Bull se za svou kritiku Marka Webbera a utěšování Sebastiana Vettela dostal pod tvrdou palbu médií, britský The Independent psal, že Webber musí jasně cítit, že se v týmu stává jezdcem číslo dva. Jenson Button uvedl pro Reuters: „Slyšel jsem, že Markovi bylo řečeno, aby šetřil palivo a nevím, jestli se Vettel zachoval stejně. Na rovince to vypadalo, že má obrovskou rychlost.“ Všechny tyto reakce a ohlasy naznačovaly postupně nabývající většinové přesvědčení, že v závodě Red Bull upřednostnil Vettela před Webberem.

Red Bull však podobná obvinění rázně utnul. Na dotaz, zda se tým rozdělil na německy hovořící část, stojící za Vettelem a anglicky hovořící, stojící za Webberem, odpověděl Helmut Marko negativně: „Řídíme tým a naše jezdce stejným způsobem, oba dva jezdci mají zcela stejné možnosti.“ Christian Horner navíc rázně odmítl, že by jakýkoliv z obou jezdců měl mít status pilota číslo jedna: „Oba jezdci, tak jak to bylo vždycky, budou mít stejné a rovné možnosti. Velká cena Turecka pro nás byla příliš drahou lekcí, ale jsme si jisti, že se takováto situace už v budoucnu nebude opakovat.“

Idylka v Red Bullu

Postupem času se proměnil i pohled na samotnou kolizi. Dva dny po závodě, v úterý 1. června pozměnil svůj názor jak Christian Horner, tak Helmut Marko: „Po tom, co jsem se podíval na všechny možné pohledy a informace, je jasné, že to byl závodní incident, který by se mezi týmovými kolegy neměl stávat ,“ uvedl Horner a dodal: „Po nahlédnutí na všechna různá fakta, která nebyla dostupná okamžitě po závodě, sdílí tento můj názor i dr. Marko.“ Zatímco však většina odborné veřejnosti tvrdila, že byl jasným viníkem nehody Vettel, Horner uvedl, že jeho pokus o předjetí ve 40. kole závodu byl pochopitelný: „Vypadalo to, že je Sebastian rychlejší. Kdyby spolu nekolidovali, tak věřím, že bychom na double dosáhli.“

Shodou okolností musel podobnou situaci Red Bull řešit i ve Velké ceně Turecka o rok zpátky. Oba dva jezdci Red Bullu kroužili při stejném pořadí na druhém, resp. třetím místě a ke konci závodu začal Vettel Webbera výrazně dotahovat. Pak ale dostal Němec do sluchátek zprávu, že se má stáhnout: „Mark je rychlejší, Mark je rychlejší. Sebastiane, šetři auto, šetři auto. Mark je rychlejší.“ Tým tak použil týmové režie, oba jezdci byli instruováni, aby šetřili palivo a drželi pozice. Vettel z toho pochopitelně příliš nadšený nebyl, ale že by šlo o týmovou režii, odmítl: „Neřekli mi, abych nepředjížděl Marka. Dostal jsem jenom zprávu, že byl Mark rychlejší. Myslím, že si vyznění radši nechám pro sebe.“

Red Bull se samozřejmě pokusil před blížící se Velkou cenou Kanady urovnat mezi oběma jezdci pošramocené vztahy. Tým svolal mítink do továrny Red Bullu v Milton Keynes, odkud vzešlo oficiální stanovisko týmu nad celou situací: „Byl to pozitivní mítink, který narýsoval tlustou čáru za tím, co ve 40. kole turecké velké ceny odehrálo. Tým se nyní plně soustředí na nadcházející víkend v Kanadě.“ K celé situaci se vyjádřili i oba jezdci: „Je to škoda pro tým, ztratili jsme velkou příležitost vyhrát závod, ale je to sport a tyto věci se stávají, i když by se stávat neměly. Je mi líto všech lidí v Red Bullu. Seb a já zařídíme, že už se to v budoucnu opakovat nebude a budeme pracovat opět společně, v tom nevidím žádný problém. Promluvili jsme si o tom, je to za námi a teď se plně soustředíme na Kanadu,“ uvedl Mark Webber. „Tým nám zařídil tak skvělou pozici a nebylo to pro něj správné, co se stalo. Omlouvám se všem v týmu, že jsme ztratili možnost bojovat o vítězství. Mark a já jsme závodníci a závodili jsme. Jsme profesionálové a nezmění to způsob naší spolupráce do budoucna. Máme skvělý tým a těším se do Kanady,“ prohlásil naopak Sebastian Vettel. O idylku se ale zcela jistě nejednalo. Mark Webber sice krátce po Turecku s týmem podepsal novou smlouvu pro rok 2011, Red Bull však v sezóně 2010 čekala ještě nejedna ostrá zkouška velmi křehkých vztahů na cestě k jeho prvnímu titulu mistra světa.

Nové informace a pohledy

Od kolize v Turecku uplynulo již více deset let, je tedy jasné, že postupem času vyplynuly k celé situaci na povrch nové pohledy a informace. Asi nejvíce nových okolností přinesla kniha Marka Webbera Aussie Grit. Z Webberova tvrzení v ní vyplývá, že pokud Red Bull chtěl uplatnit týmovou režii, Webber o tom nevěděl, protože Ciaron Pilbeam mu pouze „řekl, aby šetřil palivo“. Webber byl nejvíce v šoku poté, co se vrátil z tiskové konferenci a zjistil, že je z nehody obviňován: „…Marko byl obklopen německými/rakouskými médii a obviňoval mě. Od Sebastianova postupu z Toro Rosso do Red Bullu se stával čím dál tím více vlivnějším a tady v Turecku, za tak kontroverzních okolností, se stal dokonce mluvčím týmu!“ Podle Webbera Horner změnil názor poté, co slyšel, co do médií vypustil Marko. 1. června se Webber rozhodl napsat dopis samotnému vlastníkovi Red Bullu Dietrichu Mateschitzovi. V dopise si kupř. stěžoval, že zatímco on zachovával ve svých vyjádřeních jakousi „politickou korektnost“, aby nepoškodil jméno značky, někteří členové týmu vypouštěli do médií názory, kterými obviňovali čistě jeho. „Myslím si, že to je hodně neprofesionální a věřím, že celá situace mohla být kontrolována a zvládnuta mnohem lépe bez médií.“ Situace skutečně mohla přerůst v naprostý rozklad týmu – tedy v něco, co Red Bull v tak vyrovnané sezóně stoprocentně nepotřeboval.

Co se týče samotné nehody, tak Webber argumentoval tím, že Sebastian byl jistě pod tlakem ze strany Hamiltona, ale ne nijak výrazněji než v posledních 23 kolech. Webber předpokládal, že jelikož vedl posledních 180 kol (ve Španělsku, Monaku a Turecku dohromady), pozice se do konce závodu již nebudou měnit: „…získal jsem právo a byl jsem schopen dovést Red Bull k doublu.“ Na závěr dodal, že by se v budoucnu neměli bát o daných situacích více komunikovat v rádiu a že se pod tlak dostali vlastními spekulacemi. Dopis v plném znění si můžete v originále přečíst zde.

Po závodě v Turecku začínalo prý být Webberovi stále více jasné, že za nitky tahá v zákulisí Marko. Dostalo se ale mu ujištění od Hornera a Adriana Neweyho, že ho budou podporovat a že s ním chtějí vyhrát mistrovství světa: „Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby tam (v týmu) nebyli!“ Přestože by mohlo z Webberova vyprávění vyplynout, že Marko byl tím jediným zlem, Webber oceňoval jeho důležitost v týmu, protože Marko tvořil (a dodnes zřejmě tvoří) spojnici mezi samotným závodním týmem a Mateschitzem. S Mateschitzem měl pro změnu slabé vztahy Horner, a ten tak Marka v týmu nutně potřeboval. „Jsem si jistý, že si musel říkat: ‚Mám dva jezdce, kteří dokáží vyhrávat závody a bojovat o titul. Jak je udržím spokojené oba? Musím přitom udržet spokojeného taky Marka…‘.“ Podle Webbera, aby udržel spokojeného Marka, musel Horner ustupovat Vettelovi: „Byla to zrovna ta doba, kdy jsem k němu začínal ztrácet respekt. Muselo to pro něj být nekomfortní být mluvčím týmu bez nějaké skutečné moci.“

Trochu jiný pohled nabídl geniální konstruktér Adrian Newey ve své knize Jak postavit monopost F1: „Když se srazí týmoví kolegové, je to vždycky problém. Díky dr. Helmutu Markovi to však vyeskalovalo takřka do anarchie, protože ten hned na kameru přišel s obranou svého chráněnce Sebastiana a tvrdil, že šlo bez debat o Markovu chybu. (…) Společně s Christianem jsme se v zákulisí snažili zabránit škodám, protože na veřejnosti to byla bezpochyby katastrofa.“

„Od té doby vztah mezi Markem a Sebastianem ochladl. Mark zjistil, že Helmut nadržuje Sebastianovi, a to ho nepřestávalo dráždit. (…) Mark se svojí partnerkou Ann začali věnovat příliš mnoho pozornosti Helmutovi se Sebastianem. V mnoha ohledech se to dá pochopit, ale člověku samotnému to škodí. Abyste uspěli ve formuli 1, musíte se soustředit na 100 % a ve chvíli, kdy nasedáte do monopostu, musíte nechat všechno za sebou. To dokáže jenom hodně málo jezdců, pokud takoví vůbec jsou.“

Závěr

Kdyby se podobná kolize odehrála v souboji o 18. a 19. místo, zcela určitě by se jí nikdo takovýmto podrobným způsobem nevěnoval. Srážka týmových kolegů jedoucích na prvním a druhém místě je však ve světě formule 1 tak závažnou událostí, že zcela bez obalu zaplnila přední strany světových médií. Dodnes zůstává tak trochu obestřena tajemstvím, byť na některé otázky již odpovědi známe. Situace by pravděpodobně vypadala zcela jinak, kdyby Helmut Marko urychleně nevystoupil na obranu Sebastiana Vettela. Celá situace mohla být vyřešena interně v rámci týmu. Takto však na vztahu mezi Vettelem a Webberem ulpěl první škraloup, Webber pojal podezření, kterého se během zbytku kariéry již nezbavil.

Co se týče samotné nehody, tak to vypadá, že si na sebe Red Bull zbytečně upletl bič. Riziko ze strany mclarenů jistě trvalo, ale rozhodně se kolem 40. kola nijak výrazně nestupňovalo natolik, aby musel Red Bull spekulovat s týmovou režií. Navíc, jak se později ukázalo, kritickým nedostatkem paliva trpěly v závěru závodu i mclareny. Red Bull tak zřejmě situaci zbytečně přetaktizoval. „Tlačili jsme na ně a oni to nevydrželi,“ řekl po závodě Jensonu Buttonovi do týmové vysílačky jeho závodní inženýr.

Výsledky