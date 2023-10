Před deseti lety slavil Sebastian Vettel svůj čtvrtý titul mistra světa

Před deseti lety se Sebastian Vettel stal již čtyřnásobným světovým šampionem po dominantním výkonu ve Velké ceně Indie, v níž oslnivým způsobem završil svou nadvládu nad formulí 1 v letech 2010–2013.

Sezóna 2013 patřila z pohledu Sebastiana Vettela na rozdíl od ročníků 2010 a 2012 co se týče titulových soubojů k těm jednodušším, přestože v její první polovině Němec získal „pouhá“ čtyři vítězství, porušil týmovou režii ve Velké ceně Malajsie, což vedlo k ohromné kontroverzi, a po Grand Prix Maďarska vedl průběžné pořadí šampionátu „jen“ o 38 bodů před druhým Kimim Räikkönenem z Lotusu.

Po letní pauze se ovšem tehdy trojnásobný mistr světa vrátil do skvělé formy a i v návaznosti na změnu specifikace pneumatik Pirelli, která Red Bullu hrála do karet, jak ostatně na konci ročníku potvrdil šéf technického oddělení rakouské stáje Adrian Newey, vyhrál celkem pět závodů za sebou v Belgii, v Itálii, v Singapuru, v Koreji a v Japonsku.

Před 16. podnikem sezóny v Indii mu tak stačilo dojet pouze na pátém místě, aby se mohl nezávisle na výsledku Fernanda Alonsa, jenž na něho čtyři závody před koncem ročníku ztrácel přesně 90 bodů, radovat ze svého čtvrtého mistrovského titulu a stát se po Juanu Manuelu Fangiovi, Alainu Prostovi a Michaelu Schumacherovi teprve čtvrtým čtyřnásobným světovým šampionem historie. Vzhledem ke stávajícímu rozložení sil bylo oproti roku 2012, kdy spolu Alonso s Vettelem bojovali do posledních kilometrů závěrečné grand prix sezóny, takřka nemyslitelné, že by mělo nyní Vettela ještě o jeho titul cokoliv připravit, a celý tým se proto do Indie chystal na velké oslavy, zvláště v okamžiku, kdy Red Bull mohl slavit triumf rovněž v Poháru konstruktérů.

Kvalifikační strategie

Kvalifikaci na své oblíbené trati, kde v předchozích velkých cenách v letech 2011 a 2012 zcela dominoval, když zde získal dvakrát za sebou pole position a vedl každé jednotlivé kolo grand prix, vyhrál Vettel již posedmé v sezóně s takřka sekundovým náskokem na svého krajana Nica Rosberga z Mercedesu, jenž byl v kvalifikačním pořadí následován svým týmovým kolegou Lewisem Hamiltonem a Markem Webberem na druhém red bullu.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

Pátý skončil v kvalifikačním klání v tehdy druhé nejlidnatější zemi světa Felipa Massa, jenž porazil svého týmového kolegu Alonsa počtvrté z posledních pěti kvalifikačních bitev, šestý byl Räikkönen, sedmý Nico Hülkenberg (Sauber), až jako osmý stanul na startovním roštu Alonso a elitní desítku uzavíraly oba vozy McLarenu v pořadí Sergio Pérez–Jenson Button. Poměrně překvapivým se stal výsledek Romaina Grosjeana, který s druhým vozem Lotusu o dva týdny dříve na Suzuce bojoval s red bully o své premiérové vítězství ve formuli 1, ale v Indii nedokázal postoupit z první části kvalifikace a do závodu měl vyrážet až ze 17. pozice.

Kvalifikační výsledky do značné míry ovlivnily volby pneumatik. Pirelli tehdy do Indie přivezlo měkkou a střední specifikaci svých gum, přičemž žlutě označená měkká pneumatika se sice ukázala být rychlou na jedno kolo, nicméně v důsledku jejího notného opotřebení následoval při delším užívání rapidní propad její výkonnosti. Zatímco většina pilotů stanovila své časy na měkkém obutí, zvolili Webber, Alonso či oba jezdci McLarenu k zajetí svých kol střední gumy, což jim mělo před závodem slibovat přinejmenším jistou strategickou výhodu. „Představa je taková, že nám všichni zmizí z cesty do boxů po pěti nebo šesti kolech, ale jsem si jistý, že se pak s nimi v určitém bodě znovu střetneme,“ vysvětloval Button. Obecně se předpokládalo, že z daného postupu bude těžit zejména Webber, jelikož Vettel bude po své časné zastávce ztrácet čas v provozu, a Australan mu tak v čistém vzduchu na dálku virtuálně ujede.

Vettelův brzký pit stop

Před startem závodu si na Vettelovo první místo brousily zuby oba mercedesy a po zhasnutí pěti červených světel odstartoval nejlépe Hamilton, který se okamžitě protlačil před Rosberga. K pokoření Vettela v nájezdu do první zatáčky Britovi ovšem ani jeho povedený odpich nestačil. Po úvodních metrech tak vedl Vettel grand prix před stříbrnými šípy, zatímco se Massa posunul na čtvrté místo před Webbera. Australan mizerně odstartoval, ztratil řadu pozic a následně se ještě v první zatáčce srazil s Räikkönenem. Na kontakt obou bojujících pilotů před sebou doplatil nejvíce Alonso, jemuž rozhozený Webber vjel do stopy a Španěl si o Australanův red bull urazil část svého předního přítlačného křídla. O několik zatáček později Alonso kolidoval rovněž s Buttonem, ale oba piloti pokračovali v závodě.



Foto: Getty Images / Mark Thompson

V nájezdu na nejdelší rovinku okruhu Buddh International Vettel probrzdil a Hamilton za Němcem při velkém soustředění málem ztratil kontrolu nad svým vozem. Kvůli chybnému výjezdu následně Brit postrádal rychlost na rovince, čehož využil jednak Rosberg, který vrátil pořadí obou jezdců Mercedesu zpět na startovní pozice, a jednak Massa, jenž se za oběma bojujícími mercedesy vytáhl a posunul se již na druhé místo po startu z páté příčky. Po prvním kole tak kroužil Vettel s více než dvousekundovým náskokem před druhým Massou, Rosbergem, Hamiltonem, Hülkenbergem, Räikkönenem, Webberem, Pérezem, Danielem Ricciardem (Toro Rosso) a Alonsem.

Již v prvním okruhu velké ceny zamířili do boxů Paul di Resta (Force India) a Jean-Éric Vergne (Toro Rosso), jež v jejich snaze zbavit se měkkých gum co nejdříve následoval Vettel o pouhé kolo později, kdy ke svým mechanikům zamířil pro výměnu pneumatik s náskokem čtyř sekund a poprvé v Indii přepustil vedení v grand prix jinému závodníkovi. Stavěl rovněž Alonso, jemuž mechanici Ferrari měnili poškozené přední křídlo po kontaktu s Webberem. V šestém kole ovšem Španěl svému týmu hlásil, že poškození jeho ferrari přetrvává a že nadále trpí problémy s řízením v pravotočivých zatáčkách.

Vettel se po svém brzkém pit stopu propadl na 17. místo, ale na trati s dlouhou rovinkou mu nečinilo sebemenší komplikace posouvat se pořadím rychle vzhůru. V osmém kole byl svým závodním inženýrem Robem Smedleym povolán do boxů dosavadní lídr velké ceny Massa a Vettel se po zastávkách jezdců z čela, startujících na měkkých gumách, vyšvihl na šesté místo v době, kdy vedení v grand prix přebral dle předzávodních predikcí Webber. Vettel sice vůči Australanovi přišel o jisté množství času, záhy však bez problémů postupně odbavil vozy Adriana Sutila (Force India), Grosjeana, Ricciarda a ve 21. kole také Péreze.

Po úvodní sérii pit stopů se před mercedesy v pořadí udržel Massa, což stříbrným šípům nepříjemně komplikovalo závod. Ve 28. kole proto Rosberg nečekaně brzy přezul na další sadu středních gum, aby se na dálku dostal před Brazilcovo ferrari. O okruh později byl Němec v boxech následován Webberem a Pérezem, kteří si po startu na střední specifikaci povinně odbavili nasazení měkkých pneumatik. Webber se na trať vrátil na druhé místo za Vettela a Pérez na sedmou příčku za dvojici soupeřů Massa–Hamilton, kteří ke svým mechanikům zamířili ve 31. kole, ale na dráhu vyjeli až za Rosbergem.



Nico Rosberg před Lewisem Hamiltonem během Velké ceny Indie.

Foto: Getty Images / Paul Gilham

Ve 32. okruhu grand prix byl v boxech podruhé a naposledy Vettel, jenž na okamžik znovu přepustil vedení Webberovi. Australan ovšem svého týmového kolegu následoval u boxového stání Red Bullu pouhé kolo nato a po svém krátkém stintu na měkkých gumách se na trať vrátil za svým krajanem Ricciardem. Mladý pilot v barvách Toro Rosso jel stále na středních pneumatikách, na nichž odstartoval do závodu, ale zanedlouho i on Webberovi vyklidil trasu a zamířil do boxů.

Po polovině závodu byl Red Bull na nejlepší cestě za ziskem druhého double v řadě, ovšem ve 39. kole znenadání selhal alternátor na Webberově voze, a Australan se tak musel nedobrovolně vzdát své druhé příčky a již počtvrté odstoupit z grand prix v průběhu smolné sezóny, v níž naopak Vettela potkaly technické potíže pouze ve Velké ceně Velké Británie. Závod ovšem bez menších komplikací neodjel v Indii ani druhý vůz Red Bullu – v 52. kole byl Vettel instruován, aby přestal pít ze své láhve s vodou a nepoužíval systém KERS, jelikož mu tým radil nevyjímat ze svého vozu více energie, než bylo nezbytně nutné.

Räikkönenův hazard

V závěru závodu jel za Vettelem na druhé příčce po předjetí Sutila a odstoupení Webbera Räikkönen, v jehož případě se Lotus rozhodl pro alternativní strategii a na ojetých gumách svého pilota držel na pódiové pozici co nejdéle to bylo možné. Brzy se však ukázalo, že šlo o podobně chybné rozhodnutí jako v Grand Prix Číny 2012, kde Räikkönen několik kol před koncem velké ceny překročil hranici zlomu výkonnosti svých pneumatik a vypadl z bodovaných pozic.

V 52. kole Velké ceny Indie překonal Räikkönena pohodlně Rosberg a o čtyři kola později Fina dojel i Grosjean, který se svého týmového kolegu rovněž pokusil předjet, ovšem Räikkönen bránil svou pozici tvrdě a vyvezl Francouze z trati ve čtvrté zatáčce. Grosjean obratem požádal o týmovou režii a provozní ředitel Lotusu Alan Permane se na Fina do týmové vysílačky tvrdě (a velmi neprofesionálně, za což se ostatně později stáj veřejně omluvila) obořil, aby Grosjeanovi „k*rva uhnul z cesty“. Räikkönen Permaneovi ve vyhroceném okamžiku odvětil, aby mu neřval do rádia, že svou pozici Francouzi přepustí, jakmile k tomu bude mít příležitost, nikoliv v rychlých zatáčkách.



Foto: Getty Images / Paul Gilham

Räikkönen nakonec Grosjeanovi uvolnil dráhu, ale poněkud nešikovně v nájezdu na startovní rovinku, čehož k předjetí finského pilota využil také za dvojicí lotusů těsně kroužící Massa. V 58. kole dojel Räikkönena i Hamilton, který se ovšem trápil na ojetých gumách podobně jako Fin. Při Britově pokusu o předjetí Räikkönena proto oba soupeřící závodníky bez problémů objel Pérez, jenž se vyšvihl na páté místo. Ve shodném kole zamířil poražený Räikkönen do boxů ze sedmé příčky, ale svou pozici neztratil, neboť i po pit stopu se na trať vrátil o dvě sekundy před osmým di Restou. Fin následně v posledním okruhu grand prix stanovil hodnotu jejího nejrychlejšího kola, což ovšem z Räikkönenovy perspektivy představovalo pouze slabou záplatu na nevydařené zakončení velké ceny.

Čtvrté mistrovské oslavy Sebastiana Vettela

Vettel se ostrými souboji za sebou vůbec nemusel zaobírat, jelikož ve druhé polovině závodu kroužil zcela neohroženě za svým čtvrtým mistrovským titulem a po 60 kolech proťal pomyslnou cílovou pásku na prvním místě s oslnivým, téměř půlminutovým náskokem na druhého Rosberga. Poslední pódiovou příčku obsadil těsně před čtvrtým Massou Grosjean, který si skvělým výkonem po startu ze 17. místa vyjel své třetí pódiové umístění v řadě, pátý skončil Pérez, šestý Hamilton, sedmý Räikkönen, osmý di Resta, devátý Sutil a poslední bod bral Ricciardo. Alonso, jediný Vettelův konkurent v boji o titul, potřeboval dojet alespoň druhý, ale po problémech na startu nakonec skončil až na 11. příčce mimo bodované pozice.

„Neuvěřitelné, kluci, dokázali jsme to!“ mohl se tak po zisku svého již 10. triumfu v ročníku radovat do týmového rádia Vettel, jemuž šéf závodního týmu Red Bullu Christian Horner nadšeně gratuloval s dovětkem, že se Němec „připojil k velikánům“. V celkovém počtu mistrovských titulů se Vettel onoho dne vyrovnal Prostovi a stal se ve věku 26 let a 116 dnů suverénně nejmladším čtyřnásobným mistrem světa historie – Fangiovi bylo 45, Prostovi 38 a Schumacherovi 32 let, když vyhráli svůj čtvrtý titul. I přes Webberovo odstoupení zajistil Vettelův zisk 25 bodů Red Bullu tehdy v Indii také čtvrtý konstruktérský titul v řadě.

V dojezdovém kole Němec svůj red bull odstavil na startovní rovince, kde domácímu publiku nejprve předvedl „donuty“ a poté se po výstupu ikonicky poklonil svému tmavě modrému monopostu, jemuž vděčil za mnohé.



Foto: Getty Images

Na stupních vítězů, kde Red Bull vhodně zastupoval Adrian Newey, pak byl vítězný Němec Rosbergem a Grosjeanem zvednut na ramena. Na rozdíl od několika předchozích grand prix Vettela tentokráte na pódiu nepřivítalo bučení, ale čirá radost indických diváků, kteří se těšili z velkého a současně posledního momentu formule 1 ve své zemi, jelikož okruh 60 km vzdálený od Nového Dillí od následující sezóny z kalendáře královny motorsportu vypadl (až v letošním roce pak na něj zavítal seriál MotoGP, když zde premiérovou Velkou cenu Indie silničních motocyklů vyhrál Marco Bezzecchi, poznámka autora).

„Jsem ohromen, nevím co říct. Projel jsem cílem a byl jsem jednoduše prázdný. (…) Byla to úžasná sezóna, v týmu panuje skvělý kolektivní duch a je potěšením skočit do auta a závodit,“ uvedl Vettel po závodě v den, který označil za „jeden z nejlepších mého dosavadního života“. Jeho výkon v Grand Prix Indie byl pamětihodný a pouze potvrdil Němcovu velikost – ve druhém kole Vettel zajel do boxů, propadl se na konec pole a i přesto se nakonec radoval ze svého šestého vítězství v řadě s obrovským náskokem. Na rozdíl od předchozích let v Indii nevedl každé jedno kolo grand prix, jeho jízda však byla svým způsobem dominantnější než kdy dříve.



Foto: Getty Images / Clive Mason

Rok 2013 přesto Němec po skončení velké ceny neoznačil za snadný: „Určitě to nebylo lehké, i když lidé zvenčí mají představu, že jsme to měli ve svých rukou už nějakou dobu, posledních několik závodů. Myslím, že to byl celkově obtížný rok.“ Vettela současně těšilo přijetí publika: „Pro mě osobně je velmi těžké být vypískán, i když jste neudělali nic špatného, ale překonat to, odpovědět na trati a nakonec získat uznání, o které si myslím, že všichni jako závodníci usilujeme, mě činí velmi pyšným.“

Vítězný apetit Němec neztratil ani ve zbytku sezóny, v jehož průběhu s přehledem ovládl všechny zbylé závody ročníku a stanovil rekord devíti triumfů v řadě, platný až do letošní Grand Prix Itálie, kdy jej rovněž v barvách Red Bullu překonal Max Verstappen. Stylovější zakončení své veleúspěšné nadvlády nad formulí 1, jež od následujícího roku s příchodem novým pravidel pohasla, si Vettel ani nemohl přát.

Výsledky