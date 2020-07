Před deseti lety dostal Felipe Massa týmový příkaz „Fernando is faster than you“

Kvalifikace a průběh závodu

V kvalifikaci na Velkou cenu Německa 2010 úřadoval Sebastian Vettel, který odmítl snahy Fernanda Alonsa získat první pole position sezóny pro Ferrari a Španěla porazil snad nejtěsnějším možným rozdílem 2 tisícin sekundy. Třetí se kvalifikoval Alonsův týmový kolega Felipe Massa, kterého ve druhé řadě doplnil Mark Webber s druhým red bullem.

Obě ferrari se dopředu dostala už po startu. Sebastian Vettel zaváhal, a musel tak svést ostrý souboj s Alonsem, kterého se pokusil zavřít v nájezdu do první zatáčky. To mu ale nevyšlo, Španěl byl už v té době na jeho úrovni a dostal se před něj, stejně tak jako Massa, který předjel oba dva bojující jezdce po vnějšku zatáčky, a propracoval se tak poprvé od svého návratu do formule 1 do vedení velké ceny.



Pořadí se pak na čele celkem ustálilo, vedla obě ferrari, Alonso ale nenechával svému týmovému kolegovi ani v nejmenším vydechnout. Ani po zastávce v boxech se pořadí mezi oběma jezdci nezměnilo, přestože Ferrari stáhlo Alonsa o kolo dříve než Massu. Ve 21. kole dojelo čelo závodu jezdce o kolo zpátky a Alonsovi se naskytla slušná příležitost, jak se před Brazilce konečně dostat. „Je hodně blízko, půjde do toho, budeš se muset bránit,“ varoval Massu před plánovaným útokem jeho závodní inženýr Rob Smedley. Massa však Alonsovu pokusu o útok na rovince odolal, v nájezdu do vlásenky Spitzkehre si podržel vnitřní stranu trati a zůstal před Španělem. Alonsova reakce na sebe nenechala dlouho čekat: „No tak, kluci, tohle je směšné, jsem mnohem rychlejší než Felipe!“ Alonso byl evidentně přesvědčen, že by mohl jet daleko rychleji, pokud by před sebou neměl Massu, na obě ferrari navíc nepřestával vyvíjet latentní tlak Vettel, který se držel poměrně blízko vedoucích vozů.

Poté se Massovi povedlo díky sérii rychlých kol odpoutat na rozestup 2,4 sekundy. V té chvíli již podle reportéra BBC v pit lane Teda Kravitze probíhala na boxové uličce Ferrari vášnivá diskuse. Smedley ale svého jezdce zatím uklidňoval: „Rozestup je třísekundový. Potřebujeme, abys tomu dal všechno, Felipe. Pokračuj v tomhle tempu a můžeme vyhrát.“ Pak ale začal Alonso opět ukrajovat z Massova náskoku desetinu za desetinou. Ve 39. kole jezdil Španěl znovu už takřka nalepený na zadním křídle Brazilcova ferrari. „Musíš zvýšit tempo, protože Fernando je rychlejší. Rozestup je na jedné sekundě, potřebujeme víc,“ varoval Smedley Massu. Ten dostal zřejmě poslední šanci se Alonsovi utrhnout.



Klíčové rozhodnutí stratégů Ferrari urychlilo i počínání Vettela, který sice nehýřil nějakou zázračnou rychlostí, ale sérií rychlých kol se dvojici jezdců Ferrari přeci jenom konstantně přibližoval. Ve 48. kole tak řekl Smedley svému jezdci do týmové vysílačky: „Ok, tak, Fernando je rychlejší než ty. Můžeš potvrdit, že jsi to pochopil?“

V následujícím, 49. kole vyjel Massa z vlásenky Spitzkehre hodně pomalu a Alonso jej pohodlně předjel. „Dobře, kámo, teď se ho jenom drž. Promiň,“ omlouval se Massovi Smedley. Ted Kravitz později potvrdil, že poté, co Alonso předjel Massu, zavládlo na boxové zídce Ferrari hrobové ticho. Závěr závodu se nesl v očekávaném duchu, Alonso Massovi odjel na pohodlný rozestup čtyř sekund a suverénně vyhrál, zatímco Massu v závěru přeci jenom trochu nepříjemně stíhal Vettel, který nakonec na Brazilce v cíli ztratil méně než sekundu. „Tak, co na to můžu říct? Gratuluji týmu,“ řekl do vysílačky po protnutí cílové pásky poněkud odevzdaně Massa.

Alonso byl v pozávodních oslavách svého 23. vítězství v kariéře a druhého v sezóně 2010 přeci jenom trochu rezervovanější než obvykle, úsměv na tváři mu vyloudila až italská hymna. Naopak Massa se na pódiu neusmál snad ani jednou, přestože jej Smedley po závodě povzbuzoval slovy: „Felipe Massa je zpět, jo? Zpátky v dění. Dobře, kluku. Skvělý výsledek. A velmi, velmi, velmi velkorysé, vysvětlím ti později, co to slovo znamená.“

Jasná týmová režie? Ano i ne

Poměrně emotivní byla hned tisková konference po závodě. Když padl dotaz na inkriminovaný moment ze 49. kola, Alonso tvrdil, že neví, co se stalo: „Myslím, že nevím, co se stalo, ale na výjezdu ze šesté zatáčky jsem viděl Felipeho, jak jede pomalu a zkusil jsem ho předjet. Na tomto okruhu je předjíždění velmi obtížné, a tak musíte využít každé příležitosti.“ Felipe Massa na dotaz, co se mu na výjezdu ze šesté zatáčky stalo, odpověděl suše: „No, nemyslím si, že k tomu musím cokoliv dodávat.“ Poté byl dotázán na to, jak se před něj Alonso dostal, zdali udělal nějakou jezdeckou chybu a Massa opět stroze odvětil: „Předjel mě.“

Poměrně ostrý dotaz, který spojil tento závod s dalším kontroverzním Alonsovým vítězstvím v Singapuru 2008 položil Ian Gordon: „Fernando, po závodě ve Valencii jsi řekl, že ten závod byl zmanipulován ve prospěch Lewise (Hamiltona). Tato slova se teď zdají být tak trochu prázdná. Do jaké skupiny tvých vítězství se bude řadit tento závod, do skupiny společně se Singapurem 2008?“ Odpovědí mu bylo: „Myslím, že dneska máte ze strany Ferrari velmi silný výsledek, double, velmi silný výsledek během celého víkendu a pokud máte z víkendu dojem ve formě vašeho dotazu, možná jste neviděl celé tréninky, kvalifikaci a závod, takže je pro vás ještě příliš brzy docenit to, že se Ferrari vrátilo tak silné.“ Gordon pokračoval: „Eddie Jordan právě řekl, že by jste měli být oba dva vykopnuti ze závodu.“ „Znovu, pokud je toto váš celkový dojem z víkendu, myslím si, že je to proto, že jste neviděl výkon týmu a výkon našeho auta během víkendu.“(FA)

Napětí v místnosti se jistě dalo krájet. Španělský novinář Carlos Miquel chtěl zřejmě svého krajana trochu podpořit, když se ho zeptal, zda si myslí, že nějaké lidi znepokojuje, že je zpátky v boji o titul, nicméně Byron Young z The Daily Mirror položil další nepříjemný dotaz: „Fernando, co bys řekl lidem, kteří by to nazývali nečestným vítězstvím a pokud bys vyhrál mistrovství světa, tak by tě nazývali nečestným šampionem?“ „Mám 19 závodů, abych… podívejte se na celkové závody, je spousta bodů, které někdy získáme a spousta bodů, které někdy ztratíme…“ „Skutečnost je ale taková, že jsi ho nemohl porazit na trati, takže jsi musel požádat tým, aby to udělal za tebe.“(BY) „Pokud je to váš názor.“(FA) „Já se ptám, to není tvůj názor?“(BY) „Ne.“(FA) „On ti musel to vítězství přenechat, není to tak, Fernando?“(BY) „Ne.“(FA)

V dalších pozávodních rozhovorech jezdci Ferrari povětšinou opakovali to samé. Massa potvrdil, že to bylo jeho rozhodnutí pustit Alonsa před sebe, protože neměl na tvrdých pneumatikách dobré tempo, což prý nebylo v sezóně poprvé. Uvedl, že ve Ferrari nemají týmovou režii, že to bylo čistě jeho rozhodnutí a na otázku, zda byl Fernando rychlejší než on, odpověděl: „Jo, myslím, že to všichni viděli.“ Přesto potvrdil, že cítí, že si zasloužil vyhrát. Také uvedl, že si nemyslí, že by tato kontroverze poškodila nějak jeho obraz: „Určitě se toho nebojím. Jsem profesionál, což jsem během své kariéry dokázal. Vy jste také profesionálem, pracujete pro nějakou společnost, děláte to, co musíte, já jsem profesionál a dnes jsem ukázal, jak profesionální jsem.“

Alonso nabídl nový pohled, řekl, že bylo letos mnohem obtížnější na Hockenheimringu předjíždět než v minulých letech a že bylo hodně riskantní, když spolu s Massou společně bojovali. Stejně jako Massa ale uvedl, že nebyla použita žádná týmová režie: „Byl jsem překvapený, když jsem viděl, že má Felipe problém, původně jsem si myslel, že špatně přeřadil, protože to bylo na výjezdu ze šesté zatáčky a teď jsem slyšel, že Felipe řekl, že se trápil na tvrdých gumách, Vettel na nás vyvíjel tlak a získali jsme double, což je pro nás to nejdůležitější.“

Že o týmovou režii nešlo, tvrdil i šéf týmu Stefano Domenicali: „Pak přišla dlouhá bitva tří jezdců až do protnutí cílové pásky. Felipe byl hodně rychlý na měkčích gumách, ale ztrácel trochu na tvrdších, což znamenalo, že se mu byl Fernando schopen přiblížit a poté převzít vedení, když se jeho týmový kolega rozhodl, že bude nejlepší nic neriskovat vzhledem k tomu, že se za nimi Vettel probíjel vzhůru. Situace v obou šampionátech je stále komplikovaná, ale tento výsledek je další motivací pro nadcházející závody, pevně věříme, že se nám podaří naplnit cíle, které jsme si před sezónou předsevzali.“

V dalším rozhovoru Domenicali uvedl:„… už jsme v minulosti viděli, že určité situace nemusí vyústit v nejlepší týmový výsledek. To byla informace, kterou jsme chtěli sdělit a nechali jsme naše jezdce tomu porozumět a vzít to na vědomí… (…) Je skutečně škoda, že se po dnešním skvělém výkonu všichni soustředí jenom na tu věc. (…) Chtěli jsme kontrolovat závod. Stanovili jsme jim určité hodnoty, aby kontrolovali a respektovali tempo bez jakéhokoliv rizika. Viděli jsme, že se Vettel přibližuje, informovali jsme o tom oba jezdce. Také jsme šetřili motor, několik kol oba jezdci odjeli v trochu úspornějším režimu. Když jsme viděli, že se Vettel opět přibližuje, řekli jsme ok, pojďme na to trochu zatlačit, protože se dostávají na dostřel.“ Na dotaz, zda je po dnešku jasné, že mají určenou týmovou jedničku a dvojku, odpověděl negativně: „Ne, ne.“(SD) „Proč?“ „Protože jinak bych řekl ano.“(SD)

Závodní inženýr Rob Smedley po závodě vysvětloval, proč se vlastně, pokud tedy nešlo o týmovou režii, Massovi omlouval poté, co Brazilce Alonso předjel: „… ta omluva je jenom, protože je mi líto, že se to stalo, je mi líto, že byl předjet (…) ale pořád jsme na tom dobře, stále jsme na druhé pozici, tak na to pořád tlač a snad udržíš Sebastiana za sebou.“ Podobně situaci s omluvou Massovi vysvětloval i Domenicali. Eddie Jordan, který s britským inženýrem několik let u týmu Jordan pracoval, řekl, že za to, co během interview Smedley předvedl, by si zasloužil Oscara. David Coulthard uvedl, že podobný příkaz měl přijít od šéfa týmu, ne od závodního inženýra, protože pro něj muselo být předání podobné informace nesmírně složité, a zbytečně to tak narušuje křehké pouto mezi inženýrem a jezdcem.



„Byla to ta nejjasnější týmová režie, jakou jsem kdy viděl“

Přestože byli zástupci Ferrari přesvědčeni o opaku, téměř celý svět formule 1 se shodl na jednom – Ferrari v závodě jednoznačně použilo zakázanou týmovou režii. „Musím říct, že to byla ta nejjasnější týmová režie, jakou jsem kdy viděl,“ řekl kupř. šéf Red Bullu Christian Horner a pokračoval: „Bude zajímavé sledovat, co s tím udělají komisaři, protože pro mě je to stejně jasná záležitost jako v roce 2002, a ta se stala důvodem, proč byl zákaz týmové režie zaveden. Je to špatné pro sport. Jezdcům by mělo být dovoleno spolu závodit. Massa odvedl lepší práci. Byl ve vedení a pravidla jsou jasná – týmová režie je zakázána.“

Že šlo o týmovou režii, potvrdil i Massův otec Luiz Antonio Massa v rozhovoru pro brazilskou televizi CATV: „Snad každému musí být jasné, že to byl týmový příkaz. Jako každý dobrý zaměstnanec musel Felipe poslechnout svého šéfa; existuje nějaká hierarchie a on poslechl rozkazy, aby ukázal svou loajalitu.“ Luiz Antonio ale s rozhodnutím Ferrari rozhodně nesouhlasil: „Je to dobrá volba (použít týmovou režii), pokud má matematickou šanci jen jeden, ale tohle nebyl ten případ. Oba měli stále šanci vyhrát (šampionát).“

Eddie Jordan volil i tvrdší slova: „Bylo to proti pravidlům a byla to také krádež. Ukradli nám možnost vidět souboj kolo na kolo mezi oběma jezdci. Ferrari by se mělo stydět. Byla to týmová režie. Pro mě je to podvádění a obě auta měla být vyloučena.“ Že to bylo od Jordana trochu pokrytecké, když on sám jako šéf týmu dříve týmové příkazy použil, o tom se nemusíme bavit. Nicméně za časů Jordana nebylo v pravidlech výslovně uvedeno, že je týmová režie zakázána. A z pravidel by se nikdy neměl dělat trhací kalendář.



Za Alonsa se naopak postavil Mark Webber: „Dali Felipemu skvělou příležitost, aby vyhrál závod. Dali mu příležitost, aby vyhrál, do té doby, než se nemohl utrhnout Fernandovi. Očividně měli v týmu dohodu, že nejrychlejší jezdec vyhraje závod. A nejrychlejší jezdec vyhrál. Pořád věřím, že Massa může vyhrát v Maďarsku. Pokud bude dostatečně rychlý na to, aby ujel, vyhraje. Bude mít stejnou příležitost jako měl v Hockenheimu.“ Webber dále dodal, že týmová režie ke sportu patří, že zde byla i bude v budoucnu a že preferuje, když je použita přímo, než když se schovává za nějaké pomalé pitstopy nebo falešná předjetí. S Webberovým názorem se v podstatě shodoval i postoj Anthonyho Davidsona: „… pokud by se byl Massa schopen utrhnout Alonsovi, tuto zprávu by nedostal. Závod by skončil v slzách, pokud by neprohodili pozice, protože Alonso by něco zkusil, víme, že by to udělal. To je svět, ve kterém žijeme, bohužel. Jde o tým.“

Názor, který v určitém ohledu hájil Ferrari, poskytl Michael Schumacher: „V minulosti jsem byl kritizován za úplně tu samou věc a musím říct, že pokud bych byl v jejich pozici, udělal bych to samé. (…) Bojuje se o titul a ten nakonec může vyhrát jen jeden. Pokud byste na konci roku prohráli souboj o titul o ten jediný bod, ptali byste se nejen vy sami sebe, ale i fanoušci, televize, novináři, proč jste to neudělali? Pokud byste se vrátili do dřívějších let (…) v posledním závodě se používala týmová režie a všichni to akceptovali. Jestli je to v posledním závodě, v předposledním závodě nebo ještě dříve, záleží na tom? V letech, kdy jsme to my dělali, si spousta lidí myslelo, že to nebylo potřeba, protože jsme už tak měli velký náskok, a v jistém smyslu s nimi můžu souhlasit. Nemůžu ale souhlasit z principu. (…) Musíte to udělat jemným a možná ne tak očividným způsobem – udělat z toho pěkný souboj. Ale existuje pouze jeden jediný cíl, a tím je vyhrát mistrovství světa.“



Ferrari ještě v den závodu obdrželo za nelegální použití týmové režie pokutu 100 000 dolarů na základě článku 39.1 v tehdejších pravidlech, který stanovoval, že „týmová režie, která by ovlivnila výsledek závodu, je zakázána“ a na základě článku 151(c) Mezinárodního sportovního řádu, který „zakazuje jakékoli podvodné jednání nebo jakékoli jednání poškozující zájmy jakékoli soutěže nebo zájmy motoristického sportu obecně“. Byl to ten nejvyšší finanční trest, jaký mohli komisaři na místě udělit. Otazník se vznášel i nad tím, zda Ferrari nebude diskvalifikováno za použití něčeho, co je pravidly výslovně zakázáno. Tuto variantu nakonec komisaři odmítli, ale celý případ byl ještě postoupen Světové radě motorsportu k dalšímu projednání.

Výši trestu se vysmáli nejen moderátoři britského motoristického pořadu Top Gear, kteří upozornili na to, že částka 100 000 dolarů je směšná, protože tolik Ferrari platí jenom Fernandu Alonsovi každý den (reálně si Alonso v roce 2010 denně vydělával kolem 126 000 dolarů, pozn. autora). Podle mistra světa z roku 1979 Jodyho Schecktera nebyla pokuta dostatečný trestem a Ferrari mělo dostat časovou penalizaci. Po tvrdším trestu volal i poradce Red Bullu Helmut Marko: „Je neuvěřitelné, jak nekale demonstrovali, kdo je jejich týmová jednička. FIA musí reagovat drastickým trestem.“

Niki Lauda řekl, že to, co Ferrari v Hockenheimu udělalo, „bylo proti všem pravidlům“. „Buď se pravidla změní, nebo je všichni dodržují. To, co udělali, je špatné a okamžitě za to dostali trest – a dostanou přídavek od Světové rady, to je jisté.“ „S rozpočty, jaké týmy mají, je 100 000 dolarů pakatel. Pokud si představíme, že si za to koupili šampionát, je to výsměch,“ dodal Rakušan, který pro Ferrari závodil v letech 1974–1977. Drsným způsobem se vyjádřil i na Alonsovu stranu: „Ještě nikdy jsem neslyšel žádného jezdce, který by mlel takové hovadiny. Nemá charakter.“ V reakci na Laudova slova vyšel později na oficiálních webových stránkách Ferrari sloupek, pod který se podepsal jakýsi „Zaříkávač koní“ a ve kterém stálo, že „starý dobrý Niki propásl skvělou příležitost držet hubu“ a že když jezdil za Scuderii on, tak mu politika managementu skvěle vyhovovala.

Vyšetřování a závěry Světové rady

5. srpna byl člen Světové rady a zkušený komisař FIA Lars Österlind pověřen vyšetřováním a své závěry shrnul do 160stránkové zprávy Světové radě, ve které mj. stálo, že Ferrari použilo týmovou režii, porušilo oba zmiňované články v pravidlech, a navrhoval tak Radě ke zvážení tři formy trestu:

pokutu ve výši 100 000 dolarů (zdali jde o dodatečnou pokutu nebo o potvrzení té stávající není v textu upřesněno, pravděpodobnější je ale zřejmě druhá varianta, pozn. autora) pětisekundovou penalizaci pro Fernanda Alonsa (vítězem by tak byl dodatečně jmenován Massa, třetí Vettel ztrácel 5,121 sekundy, takže by se Alonso těsně udržel na druhém místě, pozn. autora) odnětí bodů, které Ferrari v Německu získalo, z obou šampionátů (s tím, že by byly Ferrari vráceny, pokud by se do konce roku 2010 podobný incident neopakoval, pozn. autora).

Österlind svá tvrzení zakládal na přepisech rádiových komunikací a další dokumentaci, poskytnuté ze strany Ferrari. Poměrně zásadní informací, kterou zpráva přinesla, bylo, že několik kol před výměnou pozic bylo prý oběma jezdcům řečeno, aby omezili výkon motoru, ale pak Alonso výkon opět navýšil, o čemž prý Massa nebyl informován. Podle Österlinda tak Alonso jednoznačně profitoval z výkonnostní výhody nad svým týmovým kolegou těsně před inkriminovaným momentem ve 49. kole.

Zasedání Světové rady motorsportu se konalo ve středu 8. září v Paříži, závěrečný verdikt ve formě 9stránkového dokumentu si můžete v originále zobrazit zde. Ferrari se během vyšetřování bránilo a argumentovalo tím, že „pan Felipe Massa nebyl instruován, aby umožnil panu Fernandu Alonsovi jej předjet; spíše mu byly poskytnuty relevantní informace, na jejichž základě se rozhodl, v rámci prospěchu týmu, nechat pana Fernanda Alonsa jej předjet“. Ferrari podotýkalo, že existuje rozdíl mezi „týmovým příkazem“ a „týmovou strategií a taktikou“. Aby byl porušen článek 39.1, musela by přijít přímá týmová instrukce, což se prý nestalo.

Zároveň si Ferrari stěžovalo, že bylo potrestáno za něco, co pravděpodobně udělaly některé týmy již v minulosti během zákazu týmové režie a k žádnému trestu to nevedlo – jmenovitě uvedlo Vc Německa 2008, kdy před sebe Heikki Kovalainen pustil Lewise Hamiltona jenom devět kol před koncem, aby Hamilton mohl dostihnout Massu a vedoucího Nelsona Piqueta mladšího; Vc Turecka 2010, kdy Mark Webber nenechal předjet Sebastiana Vettela, což vedlo ke kolizi obou jezdců; Vc Turecka 2010, kdy týmová instrukce McLarenu oběma jezdcům, aby šetřili palivo, „může být viděna jako případ tzv. ‚týmových příkazů‘“. Ferrari na závěr uvedlo, že se kvůli zájmům sportu neodvolalo proti rozhodnutí komisařů, přestože si bylo jisto, že neporušilo žádná pravidla, a že „jakákoliv dodatečná penalizace by byla nespravedlivá“.

V samotném závěru verdiktu ale Světová rada konstatovala, že týmová režie použita byla, což vyplývá z přepisů rádiové komunikace, a že také došlo k ovlivnění konečných výsledků závodu. Nicméně žádný dodatečný pro Ferrari již nepřišel, jelikož Světová rada usoudila, že v nedávných letech došlo k mnoha použitím toho, co by se dalo označit oním spojením „týmová režie“ a že podchytit tuto činnost je obtížné, protože týmy k ní používají nepřímé příkazy. To prý podle závěrů mohlo ovlivnit přístup Ferrari (jinými slovy, když to procházelo v minulosti jiným, proč to nemůžeme použít i my?, mohlo si myslet Ferrari, pozn. autora) a Ferrari také prý mělo legitimní důvod k tomu, aby zabránilo případné kolizi mezi oběma svými jezdci v boji na trati. K dodatečnému potrestání Ferrari tedy nedošlo a FIA naopak na základě výsledků vyšetřování pověřila Sportovní pracovní skupinu formule 1 prověřit pravidlo zákazu týmové režie v článku 39.1 a podrobit ho věcné kritice. Ferrari přivítalo rozhodnutí Světové rady s potěšením a podpořilo snahu FIA revidovat pravidlo zákazu týmové režie.

Šlo ze strany Ferrari o ďábelský tah nebo o pragmatické rozhodnutí?

Že šlo o týmovou režii, na tom se nakonec shodli snad všichni s výjimkou zástupců Ferrari – včetně oficiálního vyšetřovatele FIA Larse Österlinda. Pro pochopení toho, proč stáj z Maranella ke kontroverznímu kroku vůbec sáhla, je si potřeba uvědomit hned několik skutečností a zasadit je do širšího kontextu. Ferrari bylo před závodem v Německu ve velmi obtížné situaci. Přestože triumfovalo v úvodním závodě sezóny v Bahrajnu, uběhlo od té doby již poměrně dost času a série špatných výsledků před Vc Německa srazila stáj z Maranella do kolen. V předchozím závodě na Silverstone obě ferrari dojela na 14., resp. 15. místě (samozřejmě i vinou incidentů během závodu, pozn. autora) a vypadalo to, že italská stáj na své soupeře již zaostává a zbytek roku se ponese pouze v duchu souboje Red Bullu a McLarenu.



Přestože po závodě v Británii Alonso povzbuzoval svůj tým slovy: „Ok, kluci, hlavu vzhůru. Mistrovství světa vyhrajeme“, ztrácel na vedoucího Hamiltona už takřka propastných 47 bodů a pokud by nepřišel slibný výsledek v Německu, s jistou dávkou nadsázky by se dalo říct, že by mohlo Ferrari souboj o titul už odpískat. Redaktor britského deníku The Telegraph Tom Cary psal, že „Španěl potřebuje vyhrát jeden ze zbývajících dvou závodů před letní přestávkou, pokud chce ještě figurovat v souboji o titul“. Massa byl v této části sezóny už jednoznačně odepisován, ztrácel na Hamiltona propastných 78 bodů, přesto ale přiznal, že je ze hry o titul venku, až po závodě v Singapuru. V poháru konstruktérů Ferrari celkově ztrácelo na vedoucí McLaren 113 bodů. Dalo by se tak říci, že pro Ferrari byl závod v Německu ve stylu buď, anebo. Buď jim dobrý výsledek vlije novou krev do žil, nebo mohou sezónu odpískat.

„V Rakousku 2002 to nepotřebovali – Michael Schumacher měl na čele šampionátu obrovský náskok – teď to ale potřebují. Měli sérii několika těžkých závodů a potřebují dostat Alonsa zpátky do boje o titul,“ říkal po závodě komentátor BBC Martin Brundle. Alonso se po svém vítězství v Německu dostal na odstup 34 bodů na vedoucího Hamiltona, pokud by dojel za Massou, byl by to 41bodový rozestup. Nad celou situací se navíc vznášel strašák ve formě ještě dost čerstvé zkušenosti Red Bullu z Velké ceny Turecka. Na pořadí na konci celého šampionátu by ale zisk bodů v Německu vliv nakonec neměl, Alonso by byl druhý tak jako tak, pouze by na Vettela ztrácel místo čtyř bodů jedenáct. Massovi by vítězství z Německa na konci roku také k ničemu zvlášť nepomohlo, jistě by to ale pro něj byla minimálně psychická vzpruha a kdo ví, možná by se mu ve zbytku roku dařilo lépe, kdyby si dokázal, že na to pořád má.

Dalším aspektem celého problému je totiž Brazilcova nehoda z roku 2009, kdy Massu trefila během kvalifikace na Vc Maďarska uvolněná pružina z vozu Rubense Barrichella do prostoru nad levým okem. Po nehodě musel Massa nuceně vynechat celý zbytek ročníku 2009 a do kokpitu se vrátil až na start roku 2010. Vc Německa 2010 se pak jela přesně na den rok od Massovy osudné nehody. Pokud by Massa v Německu vyhrál, byl by to příběh jako hrom a noviny by plnily titulky ve stylu: „Massa rok po nehodě zpátky na vítězném stupínku!“ nebo „Massa potvrdil, že ze své rychlosti nic neztratil!“ Massovi by to v tu chvíli přáli určitě všichni, leč Ferrari nakonec zvolilo spíše pragmatické důvody. V jednom z rozhovorů na to byl Stefano Domenicali dotázán, zdali nad tím takto nepřemýšleli a co by pro Massu rok od jeho nehody vítězství znamenalo: „Určitě, víme, že to bylo pro Felipeho velmi důležité a že si brzy pro vítězství dojede. Ukázal, že stále drží krok, byl bych rád, kdybych s ním mohl příště slavit vítězství.“

Psychologická hra Fernanda Alonsa

Kořeny týmové režie během Vc Německa je možné hledat prakticky už od úvodu ročníku, kdy mezi oběma jezdci Ferrari zřejmě postupně rostlo napětí. K první kontroverzi mezi oběma ferrari došlo už během druhého podniku ročníku během Vc Austrálie. Alonso se po kolizi na startu propadl až na chvost startovního pole, ale stabilní jízdou a dobře zvolenou strategií se dokázal vrátit do bojů na čele závodu. V momentě, kdy obě ferrari v pořadí Massa–Alonso kroužila za druhým Robertem Kubicou, začal Alonso popohánět svůj tým slovy: „Ok, kluci, jak víte, jsem rychlejší než Massa (…) můžu jet o sekundu rychleji!“ Odpovědí mu bylo: „To je jasné, to je jasné.“ To ale dvojnásobného mistra světa moc neuspokojilo: „Je to jasné, je to jasné, ale renault se nám vzdaluje.“ Ferrari slíbilo, že situaci bude řešit a ve 41. kole oznámil Rob Smedley svému svěřenci: „Felipe, Fernando je rychlejší než ty, Fernando je rychlejší než ty.“ Stále se ale nic nedělo, Massa nijak závratně nezrychloval a Alonso si opět stěžoval, že dokáže jet možná o sekundu a půl rychleji. Smedley tak Massovi ve 44. kole opakoval: „No tak, je rychlejší než ty. Je rychlejší než ty. Felipe, Felipe… Fernando za tebou je rychlejší. To je vzkaz. Fernando za tebou je rychlejší.“



Alonso musel po závodě v Austrálii zuřit. Je pravda, že než dojel Massu, tak byl na osychající trati výrazně rychlejší. V pozávodních rozhovorech prohlásil, že klidně mohl celý závod dokonce vyhrát, ale neútočil na Massu, aby nerozesmutnil Domenicaliho a nenarušil harmonii v týmu: „Kdyby to byl jiný jezdec, tak bych to zkusil, ale s týmovým kolegou je bojovat obtížné. Myslel jsem na šéfa a nedělal nic překvapivého.“ Je pravděpodobné, že si Alonso po závodě hodně stěžoval, možná, že mu bylo vedením týmu řečeno, že se příště již nic podobného opakovat nebude. Felipe Massa letos v květnu potvrdil, že v Austrálii tenkrát šlo o týmový příkaz, ale on sám jej ignoroval z vlastní vůle: „Fernando zůstal za mnou a pak mě tým požádal, abych ho před sebe pustil. Odmítl jsem, protože mi to nedávalo smysl, ale mentálně mě to položilo. Nebylo to fér a poté mě zkoušel mentálně zlomit, abych konečně dělal, co chtěl.“

K incidentu mezi oběma ferrari došlo i ve čtvrtém závodě v Číně. Alonso se po odpykání své penalizace průjezdu boxovou uličkou propadl až za Massu, ale v momentě, kdy zpozoroval, že jedou do boxů oba a došlo mu, že by musel čekat, než bude odbaven Brazilec, zaútočil na svého týmového kolegu v nájezdu do boxové uličky. Byl to tak Massa, kdo musel u boxového stání Ferrari čekat. Massa později celý incident vzal na sebe: „Neměl jsem zrovna dobrý výjezd z vlásenky a on (Alonso) se dostal na moji úroveň. Nevěděl jsem, že také míří do boxů a když jsem ho potom měl na vnitřku, nechtěl jsem riskovat nehodu. Ale všechno začalo u špatného výjezdu z vlásenky.“ Šéf Ferrari Stefano Domenicali oba své jezdce pochválil za dospělý přístup k celé situaci.



Ke kontaktu mezi oběma vozy stáje z Maranella došlo poté ještě během prvního kola Velké ceny Velké Británie, Massa utrpěl defekt pneumatiky, a celý závod se tak proměnil v noční můru, po které vozy Ferrari dojely na 14., resp. 15. místě. Pak přišla Vc Německa: „V Německu jsem ho nechal jet, protože to v té době bylo správné rozhodnutí,“ vzpomínal letos Massa. „Hodně jsem trpěl jako Alonsův týmový kolega. Ne nutně kvůli tomu, že by pracovat s ním nebyla zábava a vycházel jsem s ním dobře, ale protože uvnitř týmu dělal vše za mými zády, aby to vždy šlo tou cestou, kterou chtěl on. S Kimim jsem takový problém nikdy neměl, takže jsem na tomhle musel v mém souboji s Alonsem tvrdě pracovat .“

Na konci roku 2013, kdy se s Ferrari loučil, prohlásil Brazilec, že onen závod v Hockenheimu 2010 pro něj byl tím nejtěžším zážitkem, kterým si musel u Ferrari projít, dokonce těžším než jeho nehoda na Hungaroringu v roce 2009. Podle pozdějších prohlášení Roba Smedleyho byl závod zlomem v Massově kariéře: „Myslím, že od té doby to pro něj bylo těžké. Těžké, protože to byl svým způsobem bod zlomu a pochopení, kam směřuje pozornost týmu.“ Smedley zároveň potvrdil, že s rozhodnutím prohodit v Německu obě pozice určitě nesouhlasil: „Víte, nesouhlasil jsem s tím. Osobně si myslím, že to bylo špatně. Možná jsem to do rádia dal i tak trochu najevo, že s tím nesouhlasím. Potom to pro mě u Ferrari bylo těžké. Abych byl upřímný, myslím, že existovaly lepší způsoby, jak to udělat. Rozdíl mezi nimi nebyl v závodním tempu tak velký. Byly tam části závodu, ve kterých byl Felipe rychlejší a části, ve kterých byl rychlejší Fernando. Myslím, že to pro něj bylo opravdu těžké… Proč to děláme? Co je tím důvodem? Jsme v Německu, nejsme v posledním závodě roku. Byli jsme v polovině sezóny. Co se to děje? A to je důvod, proč si myslím, že to tak těžce všechno nesl.“

Později během roku 2010 Massa uvedl, že se nehodlá stát druhým Rubensem Barrichellem a hrát u Ferrari pouze druhé housle: „Stoprocentně nejsem pro Ferrari druhým Rubensem Barrichellem. Pokud by se to stalo, skončil bych se závoděním. Nebudu závodit s vědomím, že můžu dojet maximálně druhý.“ Zároveň podotkl, že týmová spolupráce k formuli 1 patří, že on pomohl v roce 2007 k titulu Räikkönenovi a ten ho pak podpořil v jeho útoku na titul v roce 2008. Viditelně se však po svém návratu trápil, což zprvu přikládal pneumatikám Bridgestone: „Pro můj jízdní styl jsou i měkké gumy příliš tvrdé.“

Na konci roku se očekávalo, že by jeho sedačka mohla být v ohrožení a že by Ferrari mohlo podepsat Roberta Kubicu, Massa ale nakonec smlouvu prodloužil o dva roky. Ve Ferrari pak zůstal až do roku 2013, nikdy však již nedosáhl své rychlosti a výsledků před nehodou z roku 2009. Jestli šlo o přímý následek osudné nehody, nebo o psychologickou hru Fernanda Alonsa, zůstane asi navždy ve hvězdách. Rob Smedley ale na každý pád tvrdil, že když se Massa na začátku roku 2010 vrátil, byl pořád stejně rychlý: „Nebylo s ním nic špatně, nic se nezměnilo, bylo to ale pro něj psychicky mnohem těžší, jelikož se musel vypořádat s Fernandem.“



Zákaz týmové režie

Na každý pád Velká cena Německa opět rozvířila snad nikdy nekončící diskusi o týmové režii. Spousta jezdců a týmových představitelů se po závodě vyjádřila v tom smyslu, že by její zákaz měl být z pravidel odstraněn. Pro se vyjádřili kupř. zástupci Mercedesu, Ferrari, Sauberu nebo šéf formule 1 Bernie Ecclestone. Zákaz týmové režie byl nakonec s definitivní platností zrušen na konci roku 2010. Přestože to sledovali fanoušci královny motorsportu s nelibostí, Mark Webber veřejnost uklidňoval: „Lidé by měli přestat být nervózní, neuvidí to každý víkend.“