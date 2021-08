Před Alonsem mě varovali, říká Ocon. Spolupráci si ale pochvaluje

„Mnoho lidí mě varovalo. Říkali mi, co slyšeli zvenčí a podobně,“ řekl Ocon pro Motorsport.com.

„Ale je třeba říct, že žádné takové problémy nemám. Uvnitř týmu panuje skvělá atmosféra a všichni pracujeme společně, sdílíme informace, jak potřebujeme.“

„Dobře, nebojujeme o první a druhé místo v mistrovství světa, takže by to možná bylo jiné. Ale teď se žádné takové problémy neobjevily. Jsem rád, že mohu pracovat s Fernandem. Myslím, že máme dobrý vztah a že to funguje skvěle.“

Po Oconově triumfu v GP Maďarska minulý víkend zůstal Alonso v parc fermé, aby svému týmovému kolegovi pogratuloval k jeho prvnímu vítězství ve F1. A ani samotnému Oconovi neuniklo, že Alonso sehrál rozhodující roli, když v závěrečných fázích závodu několik kol zdržoval Lewise Hamiltona.

„Chtěl bych poděkovat Fernandovi, který v závodě bojoval jako lev, protože to pravděpodobně také přispělo k tomu, že jsme si udělali odstup, že jsme si trochu oddechli.“

„Říkal jsem to mnoha různým novinářům. Dostával jsem spoustu špatných komentářů na Fernanda, než se připojil k týmu, a říkám vám, že spolu tvoříme skvělou dvojici, tlačíme tým stejným směrem. Doufejme, že je to pro nás první vítězství z mnoha a snad se v krátké době objevímě na stupních vítězů společně.“

Vettela mu bylo líto

Ocon dojel v Maďarsku před Vettelem, kterého měl po velkou část závodu ve svých zrcátkách. Vettel však byl po závodě diskvalifikován.

„Jsem trochu smutný za Seba, protože měl dobrý závod a nakonec byl diskvalifikován,“ řekl Ocon pro RTL. „Není to něco, co bychom rádi viděli. Rádi vidíme závodění na trati a udržení této pozice po jeho skončení.“

„Ale takový je někdy motorsport. Motoristický sport je krutý. Samozřejmě to není nic příjemného a je to pro něj smutný konec. Ale jsem si jistý, že se z toho Seb dostane.“