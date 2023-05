Před 10 lety získal Alonso poslední vítězství ve F1. Dočká se toho s číslem 33?

Je to na den přesně 10 let od chvíle, kdy Fernando Alonso získal své poslední vítězství ve formuli 1. Podaří se mu ještě počet 32 vítězství rozšířit?

Fernando Alonso před 10 lety získal své 32. a zatím poslední vítězství ve F1. Stalo se tak před domácími fanoušky na Katalánském okruhu. Od té doby se odjelo 200 grand prix... téměř pětina z celkového počtu závodů v historii F1.

V roce 2014 jezdil Alonso i nadále za Ferrari, ale nejlepším umístěním bylo druhé místo v Maďarsku. Poté se Španěl přesunul k McLarenu. Spolupráce s Hondou ale napsala příběh, který asi není potřeba připomínat. Alonso se v letech 2015 až 2017 nedostal na stupně vítězů. Nepomohla ani výměna motoru za Renault o rok později.

Alonso si poté dal od F1 dvouletou přestávku, aby se v roce 2021 vrátil s Alpine. Nejlepším umístěním bylo třetí místo v Kataru v roce 2021.

Od letošního roku jezdí Alonso za Aston Martin a je ve hře o vítězství – nikoliv přímo, na to je Red Bull až příliš dominantní, ale jak se ve formuli 1 častokrát říká – Alonso „je tam“, což potvrzují i čtyři třetí místa z pěti dosavadních závodů. Stačí zaváhání Red Bullu a Alonso může mít šanci. Otázkou však je, jak se v dalších závodech změní rozložení sil a zda nebudou v boji také Mercedes a Ferrari.

Rekord by byl jistý

Pokud by Alonso získal 33. vítězství, překonal by hned dva rekordy. Pokořil by rekord mezi dvěma vítězstvími ve F1. Zatím ho drží Ricardo Patrese. Mezi vítězstvím v Jižní Africe v roce 1983 a San Marinem v roce 1990 uplynulo 6 let, 6 měsíců a 28 dní.

Alonso ale letos 24. srpna oslaví také další kulaté jubileum – uplyne 20 let od jeho prvního vítězství ve F1 (v Maďarsku 2003). Rekord mezi prvním a posledním vítězstvím ve F1 zatím drží Kimi Räikkönen. Mezi Malajsií 2003 a USA 2018 to bylo 15 let, 6 měsíců a 28 dní.