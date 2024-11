Přechod k motorům Mercedesu? Pragmatické rozhodnutí, říká šéf Alpine Oakes

Zástupci francouzské stáje Alpine, která je de facto továrním týmem Renaultu, učinili v posledních týdnech zásadní rozhodnutí.

Od sezony 2026 totiž Alpine nebude spoléhat na motory vlastní výroby, ale na pohonné jednotky (PJ) a převodovky konkurenčního Mercedesu.

V tomto kontextu připomeňme, že od roku 2026 budou platit nové technické regule, přičemž změny se zásadně dotknou i motorů. PJ nové generace budou oproti těm současným odlišné především tím, že budou ve větší míře spoléhat na elektrickou složku.

A ačkoliv zatím nejsou oficiálně známy žádné informace o tom, jak si výrobci motorů při vývoji nových motorů vedou, vše nasvědčuje tomu, že Mercedes by měl být v tomto ohledu na čele pomyslného pelotonu, zatímco ohledně snažení Alpine vládly velké pochybnosti.

Tyto domněnky ostatně potvrzují i slova šéfa týmu Olivera Oakese. Ten jako hlavní důvod, proč se francouzská stáj rozhodla ukončit vlastní program pro výrobu motorů pro F1 v továrně ve Viry, uvedl, že stáj zkrátka chce mít k dispozici ten nejlepší motor.

„Některá rozhodnutí, která byla letos přijata, nebyla snadná. Téma ukončení výroby motorů F1 ve Viry je pro tým a spoustu lidí velmi osobní. Doba se ale mění, což vidíme i u jiných sportovních týmů. Nemůžete usnout na vavřínech,“ uvedl Oakes v oficiálním podcastu F1 Beyond the Grid.

„Myslím, že musíme být upřímní. Rozhodnutí stát se zákaznickým týmem, které padlo na základě analýzy provedené ještě před mým nástupem (v létě letošního roku, pozn. red.), bylo v zájmu týmu. Uvědomuji si, že to bylo těžké rozhodnutí. Vím, že je v tom hodně emocí... Nejsme tady ale jen proto, abychom si dělali čísla.... Chceme se posouvat dopředu. Chci mít v autě jen ten nejlepší motor. Jsme tu nakonec proto, abychom závodili,“ vysvětlil bývalý britský závodník s tím, že chce, aby jím vedený tým startoval do závodů z předních příček a nikoliv těch zadních, jak to v poslední době často je.

Oakes sice zdůrazňuje, že není nikde psáno, že v roce 2026 bude motor od Mercedesu tím nejlepším, ale i tak stál za jeho volbou pragmatismus.

„Nic v životě není jisté, ale myslím, že je třeba být pragmatický. Nevím, jak to bylo s tím rozhodnutím úplně od začátku, protože padlo krátce předtím, než jsem nastoupil. Kdybych ale vybíral já, asi bych řekl, že historie ukazuje, že pokaždé, když došlo ke změně pravidel, byly motory Mercedesu silné,“ sdílel svůj pohled teprve 36letý šéf týmu F1.