Prázdné garáže v Brazílii. Monoposty dorazily na Interlagos pozdě

Formule 1 je uprostřed dalšího trojitého závodu. Na rozdíl od podobných událostí v Evropě však musí týmy nyní spoléhat na leteckou přepravu. A ta může být někdy pořádně stresující!

Čtyři týmy měly 24 hodin před prvním tréninkem na GP São Paula prázdné garáže. Dvě ze šesti nákladních letadel přistála v São Paulo teprve ve čtvrtek ráno.

Z Mexika se F1 přesouvá do Brazílie. Ciudad de México je obří město, ale letiště pojmenované po slavném mexickém prezidentovi Benitu Juarezovi se nachází nedaleko okruhu. Provoz na letišti však začátkem týdne paralyzovala mlha.

Tři letadla odletěla z Mexika se sedmihodinovým zpožděním. Další tři letadla měla letět do Mexika přiletět v úterý ráno, ale nemohla přistát kvůli husté mlze.

Letadla byla podle informací Auto Motor und Sport odeslána na náhradní letiště a tam musela čekat. Jedno v Guadalajaře, dvě v Houstonu. Jakmile byl cenný náklad konečně naložen, objevil se další problém. Letadla letěla do Miami, odkud měla směřovat do Brazílie. Posádky by však překročily svou povolenou pracovní dobu a nesměly letět dál.

První letadlo opustilo Miami v úterý večer a do Brazílie dorazilo ve středu ráno. Další dvě nákladní letadla přistála ve čtvrtek v 5 hodin ráno. V jejich útrobách byly všechny motory a vozy značek Ferrari, Alfa Romeo, Haas a McLaren. Plus kompletní sada nářadí od Red Bullu.

Ve čtvrtek ráno se na Interlagos začaly sjížděly kamiony s nákladem. Motory byly týmům přislíbeny nejpozději do 14 hodin místního času. S výjimkou Alpine a Astonu Martin byly postiženy všechny týmy. Ferrari, Alfa Romeo, Haas a McLaren zavřely své garáže, protože mechanici neměli na čem pracovat.

Nejhůře postižené týmy čeká dlouhá noční směna až do pátečního rána. Všechny týmy se dohodly, že požádají FIA o zrušení povinné večerky. Žádosti bylo vyhověno.