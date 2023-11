Právník Michaela Schumachera vysvětlil, proč nebyla zveřejněna zpráva o zdravotním stavu legendy F1

Podrobnosti o zdravotním stavu Michaela Schumachera zůstávají po úrazu, který utrpěl před deseti lety, veřejnosti stále neznámy.

Letos v prosinci uplyne již deset let od chvíle, kdy Michael Schumacher utrpěl po pádu na lyžích těžký úraz hlavy. Od té doby komentuje rodina sedminásobného mistra světa jeho zdravotní stav jen minimálně. Čas od času se sice objeví nějaká informace, ale ty většinou pocházejí z nedůvěryhodných zdrojů.

Felix Damm, právník Michaela Schumachera, nyní v rozhovoru pro německý web LTO promluvil o tom, proč dosud nebyla finální závěrečná zpráva o stavu legendy formule 1 zveřejněna.

„Vždy šlo o ochranu soukromí. Zvažovali jsme, zda by zveřejnění závěrečné zprávy o Michaelově stavu bylo tím správným řešením. Tím by to však neskončilo, protože by následovaly další zprávy o tom, jak se stav vyvíjí dále. Rodina by neměla na konec zájmu médií vliv,“ uvedl Damm.

„Pokud bychom pak chtěli proti takovému zpravodajství zakročit, museli bychom se vypořádat s institutem dobrovolného sebeodhalení," vysvětlil právník.

Na základě dobrovolného sebeodhalení by se následně rodina nemohla domáhat práva na soukromí – vzhledem k tomu, že by předtím informace o Schumacherově zdraví odhalili přímo jeho zástupci.

„Překvapilo mě, kolik toho média napíší, i když nemají žádné spolehlivé informace. Kolik domnělých příběhů se dá vytvořit z nulových informací...,“ podivuje se Damm, který zároveň připomněl nedávný smyšlený rozhovor se Schumacherem, jenž vznikl s využitím umělé inteligence.

„Věřím, že drtivá většina fanoušků se s nedostatkem informací dokáže dobře vyrovnat a zároveň respektuje, že nehoda nastartovala proces, v němž je nutné dodržovat soukromí a který se nyní bude dodržovat i nadále,“ dodal Damm.