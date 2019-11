Pravidlo o helmách se musí změnit, shodují se piloti F1

Od roku 2015 sportovní pravidla jezdcům nařizují jezdit v helmě, která bude mít stejné zbarvení, aby „piloti mohli být jednoduše jeden od druhého rozeznatelní, když jsou na trati“. Pro jeden závod však mohou jezdci podle pravidel udělat výjimku.

V průběhu letošní sezóny však někteří jezdci změnili vzhled své přilby více než jednou. Když o výjimku pro svou domácí Velkou cenu Ruska požádal Daniil Kvjat, Mezinárodní automobilová federace (FIA) mu nevyhověla. Jak se později ukázalo, další jezdci, mezi kterými byli i Vettel s Verstappenem, mohli během sezóny více než jednou změnit design své helmy proto, že se FIA nezeptali a udělali tak sami od sebe.

Během Velké ceny Mexika se mistr světa Lewis Hamilton svých fanoušků na sociálních sítích zeptal, „kolik z vás si myslí, že je to bs?“ (bullshit, v českém překladu "hovadina") a přidal i další anketu, kde se ptal, kdo si myslí, že by jezdci měli mít při volbě designu své helmy volnou ruku.

Více než 90 procent fanoušků s ním souhlasilo a jezdce by v tomto ohledu neomezovali. Podobně se nové pravidlo nelíbí ani Vettelovi a Verstappenovi.

„No, já to (design helmy) změnil tak jako tak, takže... je to naše helma a měli bychom mít možnost dělat, co chceme. Myslím tedy, že toto pravidlo je velká hovadina,“ řekl Vettel.

„Máme velmi málo prostoru k vyjádření, helma je zřejmě to jediné místo a pokud se to lidem líbí, je to skvělé. A když se jim to nelíbí... není to jejich helma.“

Vettel letos změnil helmu několikrát. Při závodě v Monaku měl helmu vyvedenu v barvách té, kterou nosil trojnásobný mistr světa F1 Niki Lauda, který krátce předtím zemřel. V Německu jel naopak s designem bývalého šampiona DTM Bernda Schneidera a na italské Monze v domácím závodě Ferrari měl helmu v barvách italské trikolory.

Zbarvení své helmy Vettel často měnil už během působení u Red Bullu, což se zamlouvá i současnému jezdci rakouské stáje Verstappenovi.

„Souhlasím. Vždy se mi líbilo, když byl Seb v Red Bullu a měnil svou helmu více méně v každém závodě. Bylo to skvělé, protože jsme si říkali 's čím přijde teď?'. Já udělal pár (změn), ale já nebudu mít každý závod jiný design, protože navrhování zabere spoustu úsilí, myslím ale, že pokud ji chcete mít v dalším závodě modrou nebo červenou, tak proč ne? Je to vaše helma a vy byste měli mít možnost dělat, co chcete,“ říká Verstappen.

„V minulosti byli piloti, kteří měli stále stejné zbarvení a pak říkali 'tak ale můžeme jednotlivé jezdce rozlišit'. Nakonec, na bocích aut máme velká čísla, nad sebou máme svatozář, tak nás nechte s helmami dělat, co chceme. Je pěkné mít každý rok jiný design,“ dodává.

Valtteri Bottas si naopak rád ponechává svůj vzhled helmy, mít volnost ve výběru je však podle něj důležité.

„Každý může mít zvláštní příležitost nebo spojení s určitou zemí, kde chcete mít něco speciálního nebo prokázat úctu někomu, koho znáte. Bylo by pěkné vidět trochu více volnosti, protože je to naše osobní věc. Měli bychom to mít pod kontrolou my, ne někdo jiný,“ říká Bottas.

