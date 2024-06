FIA představila pravidla pro rok 2026. Vozy budou mít aktivní aerodynamiku, DRS končí

V roce 2026 čekají F1 zřejmě největší změny v její historii. Přijdou totiž nejen nové pohonné jednotky ale také nové vozy.

Sledovali jsme online

16:12: Budeme tedy mít tři režimy:

Režim Z: v zatáčkách (to se bude v češtině dobře pamatovat). Klapky na předním a zadním křídle jsou zavřené, vůz dostává maximum přítlaku.

Režim X: klapky se otevřou, přítlak se sníží ale především se sníží odpor vzduchu a vůz bude rychlejší na rovinkách. Režim bude moci být aktivován prakticky kdykoliv v daných částech okruhu.

Režim ručního ovládání: poskytne jezdci dodatečný výkon pro předjetí.

15:55: Override režim

Nebude souviset s aerodynamikou, jako je tomu u DRS, ale s motorem. Půjde o dočasné navýšení výkonu. Bude to v rukou jezdce, ale stejně jako u DRS promlouvá do hry odstup od vedoucího jezdce, v tomto případě bude do hry promlouvat rychlost.

U vedoucího vozu (nebo obecně v normálním režimu) se energie z baterie po překročení rychlosti 290 km/h začne postupně snižovat a při rychlosti 355 km/h dosáhne nuly.

Vůz za ním použije režim ručního ovládání (Manual Override Mode, MOM). Bude moci využít 350 kW do rychlosti až 337 km/h; o 0,5 MJ energie více na jedno kolo, než je obvyklých 8,5 MJ.

„Pokud se před koncem kola dostanete do určité vzdálenosti od vozu před vámi, pak pro následující kolo dostanete možnost využít více elektrické energie než váš soupeř,“ řekl technický šéf FIA pro monoposty Jan Monchaux.

15:54: DRS je mrtvé, ať žije aktivní aerodynamika

Nepochybně nejzajimavější novinka. Pohyblivé zadní křídlo bude mít tři prvky, přední křídlo bude mít dvě aktivní klapky. Obě křídla budou spolupracovat, aby zajistila dobré vyvážení vozů v jakémkoli režimu. Přední křídlo bude o 100 mm užší.

F1 se dohodla na plánu, že budou existovat dva režimy aerodynamiky. K dispozici bude standardní režim Z s vysokým přítlakem, který se používá v zatáčkách, zatímco na rovinkách budou moci jezdci přepnout do konfigurace s nízkým přítlakem, tzv. režimu X, který pomůže zvýšit maximální rychlost.

Záměrem je, aby se jeho použití výrazně lišilo od systému DRS, který se aktivuje pouze na určitých rovinkách v těsné blízkosti ostatních vozů a je primárně zaměřen na předjíždění.

„U vozu 2026 umožníme jezdcům přepínat mezi režimy s vysokým přítlakem a nízkým odporem bez ohledu na rozestupy,“ řekl šéf aerodynamiky FIA Jason Somerville.

„Na předem definovaných místech okruhu bude jezdec moci přepnout do režimu s nízkým přítlakem, aby měl výkon na rovinkách, kde není omezen přilnavostí. Když se pak blížíte k brzdné zóně, přepnete zpět do režimu s vysokým přítlakem.“

„Každý vůz by měl možnost přepínat mezi těmito dvěma režimy, což by znamenalo posunutí zadního křídla a přenastavení předního křídla, a každý následující vůz by udělal totéž.“

„Jedná se o aktivní systém, který ovládá jezdec, ačkoli dostane spouštěč, stejně jako má spouštěč nyní, který mu ukáže, kdy může aktivovat režim nízkého přítlaku. A systém se přepne zpět do režimu vysokého přítlaku buď pod kontrolou jezdce, nebo prostřednictvím tlaku na brzdy.“

Na okruhu budou zóny X, kde bude moci jezdec režim aktivovat. Podrobnosti upraví pravidla. Podle FIA by ale mělo být možné režim aktivovat prakticky kdykoliv – omezení se mohou týkat jen mokré trati apod.

Pokud ale budou moci režim aktivovat všichni a DRS skončí, nebude se méně předjíždět? O to se postará režim „override“. O něm za okamžik...

15:45: Aerodynamika:

Aerodynamika bude aktivní, k čemuž se hned dostaneme. Vozy budou mít částečně plochou podlahu a difuzor s nižším výkonem, což sníží přízemní efekt (ground effect). Částečně se tak vracíme zpět před rok 2022.

15:40: Pneumatiky:

Diskutovalo se o možnosti, že byly pneumatiky menší. Nešlo by asi o návrat k 13palcovým kolům, ale byly by menší než dnešní 18palcové. Podle Pirelli by nebyla úspora hmotnosti tak velká. Nakonec zůstanou 18 palcové, ale zmenší se šířka – předních o 25 mm, zadních o 30 mm. Podle FIA bude ztráta přilnavosti minimální.

15:36: Základní koncept:

Vůz je navržen tak, aby byl menší a lehčí než současná generace vozů, a jeho rozměry byly upraveny tak, aby odpovídal koncepci „hbitého vozu“, která je základem nových pravidel. Rozvor se snížil z maximálních 3600 mm na 3400 mm, zatímco šířka se zmenšila z 2000 mm na 1900 mm. Maximální šířka podlahy se zmenší o 150 mm.

Klíčovým cílem bylo snížení hmotnosti a vozy pro rok 2026 budou mít minimální hmotnost 768 kg, což 30 kg méně než jejich protějšky z roku 2022.

Je ovšem otázkou, zda se týmy dokáží na tuto hmotnost dostat. Nedávné zkušenosti ukazují, že to může být v prvním roce nebo letech problém, ale obecně platí, že čím hmotnější vůz, tím pomalejší v čase na kolo, takže motivace týmům chybět nebude!

15:34: Na podrobnostech pracujeme. Hlavní body:

Lehčí auta

Kratší podvozek

Užší pneumatiky

Aktivní aerodynamika

Méně výkonné podlahy

Zlepšení bezpečnosti

15:33: FIA ukázala, jak by měl vypadat vůz podle nových pravidel.

15:08: Týmy se o pravidlech dozvěděly samozřejmě dříve než my. Mohou přemýšlet, pracovat na konstrukci vozů, ale nesmí je vyvíjet v aerodynamickém tunelu nebo v CFD. To bude možné až od Nového roku.

15:00: Vozy v roce 2026 mají být menší a lehčí. Dieta je potřebná, protože už dnes jsou vozy velmi těžké, a pokud by nedošlo ke změně, byly by kvůli novým pohonným jednotkám ještě těžší.

Nové pohonné jednotky budou využívat udržitelné palivo. Zmizí MGU-H. Spalovací motor bude i nadále 1,6 litrový šestiválec. Větší roli má hrát „elektrická složka“ a to 350 kW (476 koní), což bude téměř polovina výkonu.

Vývoj pohonných jednotek už probíhá a je omezen – jednak pravidly jako takovými (předepsané materiály, minimální hmotnosti komponent apod.), ale také počtem hodin na testovacích stolicích a rozpočtovým stropem – ten mají motoráři vlastní.