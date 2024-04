Pracujeme každý den, říká Andretti. Čeká na klíčové setkání s FOM

Michael Andretti pokračuje v přípravách na vstup do formule 1.

Michael Andretti je v podobné situaci jako mladík, který se chce ženit. Od rodičů dívky dostal souhlas, který je jistě důležitý, ale není rozhodující. Samotná dívka ho odmítla, ale on přesto pokračuje v přípravách na svatbu.

Andretti dostal souhlas od FIA, ale F1 ho odmítla. Podle vedení F1 by Andretti nepřinesl královně motorsportu nic nového a zásadního. Pokud chce být na startovním roštu, má vstoupit jako výrobce. Cadillac (General Motors) se netají tím, že chce stavět vlastní pohonnou jednotku. K tomu by ale došlo až nejdříve v roce 2028.

Bez ohledu na další dění bude pro Andrettiho další postup složitý. I kdyby nakonec F1 přesvědčil, vstoupit do F1 v příštím roce už nestihne a od roku 2026 mají začít platit nové smlouvy – poplatek za vstup se zřejmě zvýší.

Andretti tento týden otevřel v Silverstonu novou továrnu a potvrdil, že pokračuje v přípravách.

„Od samého začátku jsme nepřestali pracovat,“ řekl pro Sports Illustrated. „Už máme auto v aerodynamickém tunelu a další věci. V tuto chvíli je cílem být na startovním roštu v roce 2026.“

„Každý den na tom neustále pracujeme a to bez ohledu na to, co bylo dosud prezentováno v médiích. Myslím, že k tomu přistupujeme správně.“

„FIA nás podrobila zkoušce, zda splňujeme všechna kritéria. Potřebujeme ještě požehnání od FOM, ale čeká nás klíčové setkání a doufejme, že z něj vzejdou nějaké pozitivní výsledky.“