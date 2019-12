Pracovat s bývalým Hamiltonovým inženýrem byla pro Bottase „skvělá příležitost“

Bottas potřeboval pro letošní sezónu formule 1 nového inženýra, když Tony Ross přešel do programu Mercedesu ve formuli E. V Bottasově týmu jej nahradil bývalý Hamiltonův výkonnostní inženýr Riccardo Musconi.

Bottasovi se povedl vstup do sezóny, když vyhrál dva z prvních čtyř závodů a vedl také průběžné pořadí. Hamilton nicméně i letos porazil svého týmového kolegu a získal svůj šestý mistrovský titul.

Bottas přesto zažil jednu z nejlepších sezón ve formuli 1. Podle Fina za to může také spolupráce s Musconim.

„Bylo pro mě dobré mít změnu, jiný způsob práce s inženýry. Z Lewisovy strany jsem získal Ricciho, pracoval s ním, takže detailně zná jeho jezdecké techniky a způsob nastavování vozu,“ řekl Bottas pro Motorsport.com.

„Byla to pro mě skvělá příležitost získat možná něco více, než co se normálně dozvím na setkáních a co vidím z dat. Bylo pěkné mít z pohledu inženýra takový přístup.“

K přesunu členů týmu došlo v Mercedesu také v roce 2016, kdy u týmu vedle Hamiltona působil Nico Rosberg. S těmito změnami však nebyl Hamilton spokojen. Mercedes v průběhu sezóny udělal pět změn v sestavě inženýrů na každém svém voze.

Letos podobný problém nenastal. Podle Bottase to ukazuje pozitivní vztah obou současných jezdců Mercedesu.

„Nikdy v tom nebyl problém. Ukazuje to, že se umíme vypořádat s věcmi tak, jak přicházejí. On (Hamilton) je stále hladový po tom být ještě lepší, než je nyní. Také pro něj je to vždy s různými lidmi nová příležitost,“ dodal Bottas.

Sám Hamilton nemá se změnami v týmu inženýrů problém. Připustil ale, že situace pro něj byla obtížnější.

„Je to velmi talentovaný inženýr a přirozeně se chce zlepšovat. Nikdo nechce zůstávat na stejné pozici a být hlavním inženýrem musí být pro inženýra velkým cílem,“ řekl Hamilton.

„Spoustu jsme se toho ale naučili a já z něj dostal věci, které si možná ani neuvědomoval, že v sobě má, a naopak. Když pak přešel na druhou stranu, určitě říkal 'Valtteri, proč neděláš tyhle věci. Lewis dělá tohle, proč to neděláš?',“ dodává.

„Letos to bylo ještě náročnější, protože jsem si říkal 'Jak to otočím? Jak teď, když dělají to samé, změním tyhle drobnosti, aniž bych ztratil výkonnost?' Teď to musím vylepšit a udělat krok vpřed,“ uzavírá Hamilton.

Foto: Getty Images / Charles Coates