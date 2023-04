Práce u Mercedesu mi nedala úplnou představu o roli šéfa týmu F1, přiznává Vowles

Šéf Williamsu James Vowles přiznává, že mu jeho předchozí působení v Mercedesu v pozici hlavního stratéga nedalo úplně přesnou představu o podobě role týmového bosse.

Necelé tři měsíce uplynuly od chvíle, co se James Vowles ujal pozice týmového šéfa Williamsu.

Třiačtyřicetiletý inženýr do Grove přišel po dlouholetém působení v Mercedesu, kde zastával roli hlavního stratéga. A i když měl Vowles v německé stáji na starost i jinou agendu než strategii (staral se například o juniorku Mercedesu), sám přiznává, že až dosud neměl o náplni práce týmového bosse úplně přesný obrázek.

„Měl jsem to štěstí, že jsem dělal strategii, ale později jsem se přesunul i k mnoha dalším úkolům, na kterých jsme s Totem (Wolffem, šéfem týmu Mercedes, pozn. red.) pracovali. Dalo mi to základ k tomu, co mě ve Williamsu čeká. Každopádně ne však dokonalý obraz úplně všeho,“ uvedl Vowles pro Sky.

„Musím se toho ještě hodně naučit. Stojím proti dalším devíti soupeřům, kteří to dělají už mnoho a mnoho let a jsou velmi zkušení v tom, co dělají. Myslím si ale, že to zvládnu,“ je přesvědčen muž, který se v předchozích angažmá u týmů Brawn GP a Mercedes velkou měrou podílel na zisku devíti triumfů v Poháru konstruktérů.

Dva jiné světy

Vzhledem k tomu, že má za sebou Vowles více než desetiletou praxi u Mercedesu, může velmi dobře porovnávat zázemí top týmu s tím, co mají k dispozici menší stáje, mezi něž se řadí i Williams.

„Mercedes je organizace, která je již mnoho let dobře financovaná a má všechny věci, které si můžete přát. Zato Williams si za posledních 15 let prošel řadou těžkostí. Neměl možnosti takových investic, aby mohl držet krok s úrovní ostatních,“ uvědomuje si Vowles.

„S prostředky, které má, si ale vede neuvěřitelně dobře. Je tam obrovské množství výborných lidí, kteří chtějí úspěch a posunout se dopředu,“ dodal týmový principál britské stáje s tím, že po probíhajícím období, které označil za transformační, věří celý Williams v lepší budoucnost.