Práce u Ferrari vás pohltí. V McLarenu je větší klid, říká Stella

„Když jsem byl ve Ferrari, nebyla to jen práce,“ přiznal Andrea Stella v rozhovoru pro Automoto.it.

„Byla to mise, která vás úplně pohltila. Opustili jste kancelář a když jste šli na kávu, číšník se vás zeptal: ‚Vyhrajeme s tímto ferrari?‛ Šli jste do restaurace a fanoušek se vás zeptal: ‚vyhrajeme další závod?‛ Když jste v Maranellu, nemůžete vypnout, není to práce. Je to něco jiného.“

„Pokud jde o metody, tak v McLarenu neexistují rozdíly. Existuje stejný materiál, stejně schopní lidé.“

„Rozdíl je v tom, že v Anglii je formule 1 jen prací. Když dokončím práci v McLarenu, odcházím z kanceláře a jdu domů. Možná v baru potkávám kolegy z jiných týmů a vyměňuji si s nimi názory a nápady, ale nic více.“

Stelly se také zeptali, kdy podle něj Ferrari vyhraje znovu titul a zda mu něco chybí.

„Ferrari má vše, co potřebuje, zejména se zkušenostmi a znalostmi někoho, jako je Mattia Binotto. Je to jen otázka času.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson