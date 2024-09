Práce FIA není dostatečně oceňována, lamentuje její prezident

V prosinci letošního roku uplynulou tři roky od chvíle, kdy v čele FIA skončil po dvanácti let Jean Todt a nahradil jej Muhammad bin Sulajim.

FIA od té doby udělala řadu kroků, přičemž některé z nich mají dopad i na fungování formule 1, která je výkladní skříní regulační orgánu.

Zmínit můžeme vznik tzv. vzdáleného operačního střediska (ROC), které sportovním komisařům pomáhá při posuzování incidentů na dráze, či nalezení řešení, které vedlo ke snížení problémů souvisejících s porušováním traťových limitů.

Na druhou stranu se FIA v poslední době potýkala i s kontroverzemi. Jde například o vyšetřování jejího šéfa kvůli zasahování do dění v F1, které se podle Etické komise neprokázalo, či současný spor s Maxem Verstappenem kvůli užití vulgárního výrazu na tiskové konferenci...

Když byl nyní prezident FIA dotázán, zda má pocit, že je jím vedená federace za svoji současnou činnost dostatečně oceňována, tak podle Autosportu odpověděl:

„Ne, zásluh se nikdy nedočkáme. To je nemožné. Valí se na nás jenom nesmysly,“ poznamenal Bin Sulajim s tím, že by si FIA zasloužila získávat i více financí.

„Když se na to podíváte, všichni díky FIA vydělávají, tedy až na FIA. Všichni jsou chváleni, ale FIA ne,“ postěžoval si šéf nejvyššího regulační orgánu F1.

„Je to pravda. Když jsem nastoupil, byli jsme kvůli provozním nákladům z hlediska rozpočtu v mínusu ve výši 20 milionů (dolarů, pozn. red.). Podívejte se přitom na promotéry...Mají se dobře a já jim gratuluji, jelikož jsou dost chytří, aby se jim dařilo...,“ uvedl dále rodák z Dubaje.

„Společnost Liberty Media (která je držitelem obchodních práv F1, pozn. red.) odvedla při transformaci formule 1 skvělou práci. Je dobrým promotérem, to ano. Když se mě dneska zeptáte: je někdo, kdo je schopen dělat to jako oni? Vím, že ne. Podporuji je v tom, co dělají. FIA s nimi spolupracuje tím nejlepším možným způsobem,“ nechal se slyšet Bin Sulajim a dodal:

„Předpisy a řízení šampionátu jsou prací FIA. A pak, ať si každý vydělá peníze. Ať se jezdci baví, závodí a vydělávají peníze. Stejně tak šéfové týmů...FIA se každopádně žádných zásluh nikdy nedočká. To je nemožné.“