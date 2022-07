Pozor na Red Bull, v sobotu a neděli má být ještě silnější

20:44 | Pokud by Leclerc své nejlepší sektory poskládal do jednoho kola, porazil by Verstappenův čas o 0,011 sekundy. Pokud by však totéž dokázal Verstappen, byl by o 0,102 sekundy rychlejší než Leclercovo ideální kolo.

15:31 | Pole position na závod F3 získal Hadjar. Roman Staněk měl rozjeté rychlé kolo, ale přišly červené vlajky a tak "jen" šestý.

13:42 | Valtteri Bottas nasadil nové komponenty pohonné jednotky a odstartuje z konce pole.

10:24 | Verstappen: "Úplně nerozumím tomu, že si stěžují (Mercedes) na flexibilní podlahy, zatímco ty jejich jsou nejflexibilnější."