Pozor, klokani! Valentino Rossi a další esa jedou 12h v Bathurstu

Přes šest kilometrů dlouhá trať Mount Panorama v australském Novém Jižním Walesu je pro milovníky motorsportu i hráče závodních videoher naprostou ikonou. Okruh nejprve stoupá po rovince Mountain Straight do prostředního sektoru, který připomíná horský průsmyk a jediná chyba zde znamená tvrdý náraz do betonové zídky. Následně se jezdci z pasáže Forrest’s Elbow dostávají na klesající rovinku Conrod Straight, která je přes šikanu The Chase a zatáčku Murrays Corner dovede zpět na hlavní rovinku.

Bathurts se proslavil především dvěma závody, které se zde každoročně konají. Tím prvním je podnik australských Supercars Bathurst 1000, druhým je poté dnešní dvanáctihodinovka série Intercontinental GT Challenge. Tu začne evropský fanoušek sledovat dnes večer od 19:45 (odkaz na stream níže), diváci v Austrálii ji však reálně sledují od nedělních 5:45 ráno. A tím je právě tento vytrvalostní podnik vozů GT3 unikátní, jako jediný totiž startuje ještě za tmy. Piloti tak na trati prožijí ranní rozbřesk a závodí až pozdních odpoledních hodin.

Sledujte živě 12h v Bathurstu:

Samotný seriál Intercontinental GT Challenge zde startuje pravidelně. Loňská sezona čítala včetně Bathurstu čtyři závody a titul mezi značkami získalo Porsche. Jezdeckým šampionem se však stal belgický tovární pilot BMW Charles Weerts. Letos má seriál IGTC v kalendáři celkem pět podniků, protože se do něj vrátil i závod na 1000 km v Suzuce. Po Bathurstu se bude závodit na Nürburgringu Nordschleife, kde se od 19. do 22. června pojede tradiční čtyřiadvacetihodinovka. Hned týden poté se pojede další tradiční závod na 24 hodin ve Spa. V Japonsku se bude závodit v polovině září a sezona vyvrcholí osmihodinovkou v Indianapolis 18. října.

Letos budou do značkového šampionátu v Intercontinental GT Challenge bodovat čtyři značky, konkrétně Mercedes, Ferrari, Porsche a BMW. K jejich prvnímu střetnutí dochází tento víkend v Bathurstu, kde je do závodu přihlášeno celkem 23 vozů. Pro šampionát je však důležité sledovat především 19 vozů GT3, ze kterých startuje 9 v elitní třídě PRO. Právě některý z těchto devíti vozů s největší pravděpodobností získá v Austrálii vítězství. Podle pravidel poté pro každou z přihlášených automobilek získávají body do tabulky dva nejlepší vozy v cíli.

BMW se do Bathurstu vrací i s Valentinem Rossim v sestavě. Bavorskou automobilku tradičně zastupuje její tovární stáj WRT se dvěma novými vozy BMW M4 GT3 EVO. Ty v lednu vyhrály 24 hodin v Dubaji i 6 hodin v Abú Zabí v rámci 24H Series a nyní na vylepšenou závodní techniku čeká premiéra v rámci IGTC. Samotný devítinásobný mistr světa silničních motocyklů se bude ve voze #46 střídat s Raffaelem Marciellem a Charlesem Weertsem. Druhý vůz #32 poté budou sdílet jihoafričtí bratři Kelvin a Sheldon van der Lindeovi, se kterými se bude střídat ještě Brazilec Augusto Farfus.

Pole position a cenu Allana Simonsena však v kvalifikaci pro Mercedes uzmul Rakušan Lucas Auer, který se bude ve voze #77 střídat ještě s dalším bývalým pilotem DTM Maximilian Götzem a domácím Australanem Jaydenem Ojedou.

Zajímavostí dvanáctihodinovky v Bathurstu je také to, že řada značek pro velké zkušenosti se specifickým okruhem najímá do svých řad i piloty australských Supercars. I letos se jich ve startovní listině schází několik včetně úřadujícího šampiona populární národní série Willa Browna. Ten pojede jako člen posádky Ferrari 296 GT3 australské stáje Arise Racing GT s tovární podporou. Střídat se bude s další australskou hvězdou Chazem Mostertem a továrním pilotem Ferrari Danielem Serrou.

A kromě pilotů Supercars se na trati v Bathurstu také často objevují další australské hvězdy – klokani. Nejednou se stalo, že safety car musel na trať právě kvůli skákajícím chlupáčům a dost možná tomu nejinak bude i letos.