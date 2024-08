Poznám moment, kdy budu muset skončit, říká Lewis Hamilton

I když jsou velmi mladí jezdci v F1 stále běžnějším jevem a výjimkou nejsou ani debutanti-teenageři, najdeme v současné královně motorsportu i několik starších jezdců.

Tím úplně nejstarším stále aktivním jezdcem je 43letý Fernando Alonso, který v „klubu čtyřicátníků“ v příštím roce přivítá také Lewise Hamiltona, jenž si kariéru v F1 prodlouží díky víceleté smlouvě s Ferrari.

Vzhledem k tomu, že jezdci na sklonku kariéry s přibývajícím věkem většinou zpomalují, není pro každého lehké odhadnout správný čas, kdy skončit.

Hamilton je však přesvědčen, že tento moment pozná.

„Určitě ano,“ uvedl Brit v rozhovoru pro časopis Esquire.

Sedminásobný mistr světa nicméně přiznává, že udržet se v F1 dlouho není snadné, a to i kvůli tomu, že je sezona velmi dlouhá a na odpočinek není mnoho času.

„Končíte až v polovině nebo na konci prosince a pak už v lednu opět trénujete, a to dvakrát denně. V té době také absolvujete dalších pár hodin terapie, takže opravdu nemáte příliš mnoho volna. Od února až do prosince pak jedete opět naplno,“ vysvětlil stále ještě pilot Mercedesu.

„Zda jsou ale nějaká období, kdy už do toho nejsem úplně zapálený a už mě to prostě nebaví? Takový snad nikdy nenastane, ale budu vědět kdy je třeba přestat,“ je přesvědčen vítěz 105 velkých cen.

„Je tolik lidí, kteří ukončili kariéru předčasně. S mnoha z nich jsem mluvil a říkali, že by si přáli ještě jeden nebo dva roky. Tvrdí proto, abych zůstal tak dlouho, jak to půjde. Každopádně až mi to nepůjde, tak už chtít pokračovat nebudu,“ dodal 39letý Hamilton.