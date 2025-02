Pozitivní přínos Sainze pro tým se již začíná projevovat, tvrdí Vowles

Carlose Sainze čeká v letošní sezoně velká změna. Po čtyřech letech v barvách Ferrari, se kterým mohl pravidelně atakovat umístění na stupních vítězů, jej čeká první sezona s Williamsem, jehož momentální forma je podstatně slabší.

Britská stáj totiž vloni v Poháru konstruktérů skončila na předposledním devátém místě a vše nasvědčuje tomu, že v roce 2025 nebude její konkurenceschopnost dramaticky vyšší.

Podle šéfa Williamsu Jamese Vowlese však už nyní Sainz, na základě dosavadních testů, přemýšlí, co udělat, aby jeho nový monopost zrychlil.

„Vychutnává si to,“ uvedl Vowles, kterého cituje Autosport.

„Od chvíle, kdy v Abú Zabí (během posezonních testů, pozn. red.) naskočil do auta, bylo vidět, že se jeho mysl přepnula. Tedy že tu s námi chce být, pracovat a být součástí našeho úspěšného příběhu. Perfektně do toho zapadl. Je to skvělá osobnost, která s sebou přináší nejen rodokmen vítěze závodů, ale také touhu a přání, aby Williams byl úspěšný,“ podotkl dále britský inženýr.

„Již po několika týdnech, co s námi pracuje, se z jeho strany objevují skutečné pozitivní nápady, koncepty, jak se můžeme změnit a jak se můžeme posunout vpřed,“ těší Vowlese, který je zároveň přesvědčen, že Sainz dokáže týmy, ve nichž působí, zlepšovat.

Důkazem je podle něj skutečnost, že jak McLaren, tak Ferrari opouštěl v době, kdy týmu patřila v pořadí Poháru konstruktérů vyšší příčka než před jeho příchodem.

„To není náhoda. Je to dříč, pilný pracovník, který s sebou přináší úspěch. Chce, abychom byli úspěšní,“ dodal boss stáje z britského Grove.