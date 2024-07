Pozitivní je, že oba vozy byly v závodě měřítkem, říká Wolff po diskvalifikaci Russella

Hmotnost vozu George Russella byla o 1,5 kg menší, než je stanovena minimální hmotnost. Předpokládá se, že příčinou mohlo být opotřebení pneumatik v kombinaci s tím, že ve Spa se jede hned po projetí cílem do boxů. Jezdec tak nemůže nasbírat na pneumatiky nečistoty, jako je tomu na jiných okruzích.

„Je to hořká pilulka, kterou musíme spolknout. Ale je to tak, jak to je, stala se chyba,“ řekl Wolff po závodě.

„Double by byl skvělým výsledkem před letní přestávkou. Lepší by to už ani nemohlo být. Pozitivní, velmi pozitivní, co si z tohoto závodu můžeme vzít, je to, že jsme měli dva vozy, které byly v tomto závodě měřítkem, se dvěma různými strategiemi.“

„Kdo by to před pár měsíci řekl? To je opravdu dobré vidět.“

Na otázku, zda bylo na Russellově voze něco poškozeného, co by mohlo srazit váhu, Wolff odpověděl: „Ne. Člověk očekává ztrátu gumy, možná byla větší, ale to není omluva.“

Podle Wolffa se z toho musí Mercedes poučit. Přestože si lze ze závodu vzít pozitiva, pro jezdce je to podle něj obrovská rána.

„Pro jezdce je to obrovská rána, když je jeho dětským snem vyhrávat tyto závody, a pak se dozví, že mu to vezmou. Ale on jich vyhraje ještě mnoho.“