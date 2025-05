Pozitivní den, shodují se po pátku v Monaku jezdci Ferrari

Charles Leclerc byl v obou pátečních trénincích nejrychlejší. Mohl by doma zajet dobrý výsledek?

Charles Leclerc vloni prolomil prokletí „domácí trati“ a vyhrál. Letos se ale Ferrari příliš nedaří, a tak to ještě dnes ráno nevypadalo na to, že by mohl Monačan snít o stupních vítězů. Ferrari se navíc letos příliš nedaří v kvalifikaci, která je v Monaku klíčová.

Leclerc ale možná trochu překvapivě vyhrál oba tréninky. Zatím je předčasné dělat z rudých vozů favorita, ale Ferrari by na tom nemuselo být v Monaku špatně.

„Monako je vždy velmi speciální, nejen pro mě, ale pro každého, kdo na této trati jezdí,“ řekl Leclerc.

„V pátek si všichni určují své referenční body. Je ještě příliš brzy na to se cítit na víkend plně sebevědomě, ale pro nás to byl pozitivní první den na trati. Naše tempo na jedno kolo bylo silné a v autě jsem se cítil pohodlně, bez ohledu na to, na jaké směsi pneumatik jsme jeli. Kvalifikace bude, jako obvykle, klíčová a musíme startovat zepředu, pokud chceme domů přivézt dobrý výsledek.“

Lewis Hamilton byl v prvním tréninku devátý, v tom druhém třetí. Také on je po pátku spokojený.

„Byl to pozitivní den,“ řekl Hamilton. „Tato trať je vždy výzvou, ale tím nejlepším způsobem – a zažít ji ve Ferrari je ještě výjimečnější. Dokončili jsme náš program a nasbírali spoustu užitečných dat, se kterými budeme zítra dále pracovat. Celkově se tempo zdálo slibné, přesto je ještě prostor ke zlepšení. Z auta mám dobrý pocit a vyvážení není špatné, takže se těším, že na tom budeme během víkendu dále stavět.“

Zdroj: Ferrari