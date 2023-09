Pozitivní den pro Sainze, složitý pro Leclerca. Jezdci Ferrari mají po pátku rozdílné pocity

Carlos Sainz oslavil 29. narozeniny prvním místem ve druhém tréninku.

„Celkově to byl pro tým pozitivní pátek,“ řekl Sainz. „Vypadá to, že vůz se tento víkend vrátil do tempa a že nám vlastnosti trati vyhovují lépe.“

„Je teprve pátek a zítra to nebude snadné, protože pole je velmi těsné a několik vozů je v rozmezí několika desetin. Budeme se snažit najít větší výkon, zejména na delší vzdálenost, kde je podle mě větší prostor pro zlepšení. Je skvělé jet tady v Monze před tímto úžasným publikem! Pojďme dál tlačit na pilu!“

Charles Leclerc nebyl po pátku tak nadšený jako Sainz. Ve druhém tréninku skončil šestý se ztrátou 0,361 sekundy na týmového kolegu.

„Celkově to byl poměrně složitý den,“ řekl Leclerc. „Náš výkon byl docela dobrý, nicméně já jsem bojoval s vyvážením vozu. Na tom budeme muset do zítřka zapracovat, zejména při krátkých jízdách, protože při jízdě s větším množstvím paliva to vypadá lépe.“