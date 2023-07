Pozdní pit stop a snaha zajet nejrychlejší kolo závodu? Bez risku není zábava, zní z Red Bullu

Rakouský tým se vyjádřil k tomu, co stálo za rozhodnutím dovolit Maxi Verstappenovi zajet si krátce před koncem GP Rakouska pro nové pneumatiky, aby se mohl pokusit o zajetí nejrychlejšího kola závodu.

Nebývá zvykem, aby lídr závodu, který má k dispozici více než 20sekundový náskok, krátce před koncem velké ceny zamířil ke svým mechanikům pro nové pneumatiky jen proto, aby mohl atakovat nejrychlejší kolo závodu.

O uplynulém víkendu v Rakousku k tomu však v podání Maxe Verstappena a Red Bullu došlo. Risk se nakonec vyplatil, protože Nizozemec dokázal zajet dostatečně rychlé kolo, za což získal bonusový bod, a zároveň s přehledem ubránil první pozici.

Red Bull sice přiznává, že šlo o riskantní kousek, ale na druhou stranu tím rakouská stáj podle slov Christiana Hornera naplnila krédo jejího zakladatele Dietricha Mateschitze, který zemřel vloni v říjnu ve věku 78 let.

„Bylo to poprvé, co jsme se sem (na Red Bull Ring, pozn. red.) vrátili od Dietrichova úmrtí, takže bylo dojemné, že jsme předvedli skvělý týmový výkon,“ uvedl šéf týmu Red Bull Horner, kterého cituje Autosport.

„Rozhodli jsme se pokusit zajet nejrychlejší kolo závodu na jeho úplném konci, navzdory riziku spojenému se zastávkou v boxech. Měl jsem přitom na paměti jeho (Mateschitzovu) mantru: žádné riziko, žádná legrace,“ přiblížil Horner.

„Mechanici však byli ve skvělé formě, takže se to nakonec zdálo jako malý risk.“

Horner rovněž připustil, že tým zvažoval dvě možnosti, jak zajet nejrychlejší kolo závodu. Buď na chvíli zvolnit, nechat ochladit pneumatiky a zahájit pokus, nebo povolat Verstappena do boxů pro čerstvou sadu obutí.

Nakonec vyhrála druhá varianta, přestože se podle Hornera mohlo stát 400 nečekaných komplikací.

„Max dal jasně najevo, že jsou na tom stávající pneumatiky špatně. Nakonec jsme si tedy řekli, že budeme riskovat...no a pak vyjel z boxů a měl na Charlese (Leclerca, pozn. red.) náskok tři sekundy,“ rekapituloval Horner.

O risk nešlo, dušuje se Verstappen

Zatímco pro Red Bull byla snaha zajet nejrychlejší kolo tímto způsobem riskantní záležitostí, samotný Verstappen to tak podle svých slov nevnímal.

„Já to tak nebral, ale tým byl podle mě trochu více nervózní. Viděl jsem náskok a říkal jsem si 'musíme do boxů, chci zajet nejrychlejší kolo'. Zvenčí to možná vypadá jako velký risk, ale v autě mi to tak vůbec nepřipadalo,“ komentoval situaci ze svého pohledu Verstappen.