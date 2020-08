Pozadí kauzy: FIA omezí kopírování a vysvětlila, proč RP závodí s „nelegálními“ kanálky

Racing Point okopíroval skoro celý loňský vůz Mercedesu. Protest Renaultu se sice týkal jen brzdových kanálků, ale přesto se ozývají hlasy, podle kterých je podobný postup proti duchu formule 1. Týmy běžně kopírují některá chytrá řešení, ale je rozdíl mezi například okopírováním bočnic zadního křídla a okopírováním celého vozu.

Nikolas Tombazis z FIA říká, že řídící orgán motorsportu a držitelé komerčních práv F1 souhlasili s tím, že umožnit týmům v budoucnu vytvářet „klony aut“, není dobrý nápad.

„Plánujeme ve velmi krátkém čase zavést některé změny ve sportovních pravidlech pro rok 2021, které zabrání tomu, aby se to stalo normou,“ uvedl Tombazis, kterého cituje Autosport.

„Tím se zabrání týmům v používání rozsáhlé části fotografií ke kopírování celých částí jiných aut způsobem, jakým to udělal Racing Point.“

„Stále budeme akceptovat kopírování jednotlivých součástí v lokálních oblastech, ale nechceme, aby celé auto bylo v zásadě kopií jiného auta.“

Znění pravidel bude k dispozici v nejbližších týdnech. Letošního roku se ale změny nedotknou. „Chceme týmům dát velmi silný signál, že by to už neměli začít dělat pro příští rok, protože to prostě nebude povoleno.“

Racing Point může používat brzdové kanálky dál

Velké překvapení vzbudilo rozhodnutí, že Racing Point může své fakticky nelegální brzdové kanálky používat dál.

Pokud by se jednalo o díl, který je v rozporu s technickými pravidly, bylo by jeho používání nelegální a tým by ho musel vyměnit. Samotné brzdové kanálky Racing Pointu však technická pravidla v žádném ohledu neporušují. Tým porušil sportovní pravidla při jejich návrhu.

„Bylo by velmi nepřiměřené očekávat, že Racing Point zapomene na své znalosti a navrhne to znovu od nuly z čistého listu papíru, protože návrhy takhle nikdy nefungují,“ uvedl Tombazis.

„Vždy začínají s existujícími znalostmi, takže očekávat, že udělají něco úplně jiného, ​​by bylo velmi nepřiměřené.“

„Pro nás bylo velmi obtížné zjistit, zda je něco dostatečně odlišné nebo ne, takže by to bylo docela nepřiměřené očekávání.“

Tombazis také vysvětlil, proč FIA odečte Racing Pointu 15 bodů, i když v závodě (GP Štýrska) získal tým 14 bodů. Podle Tombazise jde o trest – 400 tisíc euro a 15 bodů. Nejedná se tedy o odečtení bodů z konkrétní velké ceny.