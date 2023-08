Povyk kolem závodů v Miami a ve Vegas náš přístup nezmění, tvrdí šéf závodu v Austinu

Pořadatelé Velké ceny USA, která se koná v Austinu, se navzdory konkurenci ze strany závodů v Miami a v Las Vegas nechystají změnit svůj přístup.

Takřka po jednu celou dekádu se texaský Okruh Amerik (COTA) mohl pyšnit statusem jediného závodiště v USA, které hostí závody formule 1.

Díky velkému boomu F1 v Severní Americe se však počet velkých cen konaných na území Spojených států rozrostl na tři – vloni se začalo závodit v Miami, letos přibude ještě Las Vegas.

A ačkoliv šéf Okruhu Amerik Bobby Epstein přiznává, že humbuk kolem nových amerických závodů může být z jeho pohledu trochu frustrující, protože trochu odvádí pozornost od již tradičního podniku v Austinu, nechystají se v Texasu dělat žádné zásadní změny.

„Nemyslím si, že bychom měli dělat něco jiného, protože je hezké, že ostatní závody, které se objevily, se snažily vytvořit svou vlastní identitu, která je jedinečná,“ odpověděl Epstein podle webu Motorsport.com na otázku, zda se jeho závod musí nějak odlišovat od Miami a Vegas.

„Nemusíme měnit náš recept, jelikož funguje opravdu dobře. Jedna z věcí, kterou jsme zjistili, je, že nás definovali lidé, nebyli jsme to my. Fanoušci se na to podívali a řekli si, že v mnoha ohledech je to to, čemu budou říkat lidový závod. S tímto názvem jsme se setkávali často. Je hezké to vidět a my se tomu pokusíme dostát,“ vysvětlil šéf COTA s tím, americký trh je dost velký na to, aby uživil tři velké ceny F1.

„Viděli jsme to loni, kdy přišlo obrovské množství lidí. Byla to kombinace dalšího zviditelnění F1 v USA, jak díky závodu v Miami, tak díky Netflixu a tomu, co jsme dělali v minulosti. Myslím si tedy, že ostatní závody mohou fungovat jako reklama a mohou velmi dobře doplňovat to, co děláme my," pokračoval Epstein.

Zatímco Miami a Las Vegas sází především na exkluzivní podívanou, závod v Texasu se snaží cílit spíše na rodiny. Také Okruh Amerik jde však s dobou a chce divákům nabídnout více než jen závody, takže velkou cenu v Texasu doprovází i bohatý doprovodný hudební program.

„Když jsme do programu začali přidávat hudbu, způsobili jsme tím spoustu povyku v tom smyslu, že puristé říkali, že tím ničíme tento sport. Ve skutečnosti jsme ale jen zvyšovali hodnotu pro fanoušky. Myslím, že když se na to lidé podívají zpětně, tak si řeknou, že opravdu jednáme v nejlepším zájmu fanoušků, kteří chtějí na závod přijít. Zkrátka se snažíme, aby se závod líbil co nejširšímu publiku,“ dodal Epstein.