Povinné zastávky v Monaku. Jak by mohlo nové pravidlo vypadat?

Monako nabízí velmi specifickou trať. Ukažte libovolnou zatáčku okruhu jakémukoliv fanouškovi F1 a hned pozná, že jde o Monako. V ulicích knížectví se jel závod F1 hned v roce 1950, ale první velkou cenu tam uspořádali už o více než 20 let dříve.

Od té doby chybělo Monako v kalendáři jen několikrát – naposledy v roce 2020 kvůli pandemii covidu-19. V současné době má smlouvu do roku 2031.

Monako je ikona, ale velmi často je to také celkem nuda. Pokud nevyjede safety car, čeká nás 78 kol kroužení a to více méně podle výsledků kvalifikace. Naštěstí je to jediná trať, na které se nejede plná vzdálenost. Utrpení všech je zkráceno o 40 kilometrů.

Ale teď vážně. Kratší vzdálenost je specifické pravidlo pro Monako. Dočkáme se dalšího? Komise F1 na dnešním zasedání projednala možnost většího počtu povinných zastávek v Monaku.

V pravidlech F1 už dnes povinný počet zastávek je, i když nepřímo. Jezdec musí v závodě nasadit alespoň dvě různé směsi, což samozřejmě znamená, že v boxech musí zastavit alespoň jednou.

Monako není příliš náročné na pneumatiky a navíc je předjíždění extrémně těžké. Teoreticky by bylo možné odjet závod jen na jedné směsi.

Jak může pravidlo pro Monako vypadat? V dalších týdnech ho má projet Sportovní poradní orgán. Jeho závěry ale nejsou veřejné, takže si musíme počkat na některé z dalších zasedání Komise F1.

Teoreticky existuje několik možností – první je definovat přesný počet zastávek. Jezdec by musel stavět dvakrát. Tečka. Druhou možností je povinnost nasadit všechny tři směsi.

Samozřejmě existují i méně pravděpodobné možnosti, jako je třeba omezení délky stintu, což F1 zkoušela před dvěma lety v Kataru z bezpečnostních důvodů, nebo speciální pneumatika, která nevydrží dlouho. S tím posledním částečně koketuje Pirelli. Vloni testovalo směs C6 pro městské tratě. Zatím není jasné, zda ji uvidíme.

Podle webu The Race se F1 kloní k variantě povinného nasazení všech tří směsí. „Diskutovalo se o tom, ale nedošlo k žádné konečné dohodě, takže je třeba udělat další práci,“ řekl v Londýně šéf Astonu Martin Andy Cowell.