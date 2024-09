Povedený undercut Norrise na Leclerca možná postavil základy našeho vítězství, zní od Ferrari

Před letošní Velkou cenou Itálie sice Charles Leclerc nepatřil k největším kandiátům na vítězství, ale nakonec vypálil rybník favorizovaným jezdcům McLarenu a dojel si pro svůj druhý triumf na okruhu v Monze (v rámci F1).

Podle Ferrari monackému závodníkovi paradoxně pomohla situace z první fáze závodu, kdy na něj dřívější zastávkou provedl tzv. undercut Lando Norris, před kterého se Leclerc původně dostal krátce po startu.

Leclerc se sice bezprostředně po své první zastávce divil, proč mu tým naplánoval výměnu pnaumatik o kolo později než v případě v Norrise (tedy ve chvíli, kdy bylo jisté, že se pilot Ferrari propadne za Brita), ale nakonec vše stáji z Maranella vyšlo na výbornou.

Díky tomu, že Leclerc po výjezdu z boxů na tvrdé sadě pneumatik nemusel bojovat o pozici na dráze, nebyl nucen vyždímat z obutí maximum. To se mu pak vrátilo ke konci závodu, jelikož u současných pneumatik platí, že pokud jsou pozvolně „rozjety“, mají větší výdrž, než když se na ně rovnou tlačí.

„Co se strategie týká, bylo jasné, že jedna zastávka bude asi nejlepší volbou, ale zároveň jsme potřebovali také pomalý úvod, abychom pneumatiky v prvních kolech nepřetížili,“ uvedl šéf Ferrari Frédéric Vasseur, kterého cituje Autosport.

„Je pravda, že když ztratíte pozici a nemusíte o ni bojovat, můžete si pak pneumatiky lépe rozjet,“ poukázal Francouz, který v neděli oslavil své čtvrté vítězství v roli šéfa Ferrari.

S tím, jak důležitá je práce s pneumatikami na začátku stintu, souhlasí i boss Pirelli Mario Isola.

„Když se podíváte na to, co se dělo v pátek v dlouhých jízdách, tak u jezdců, kteří byli schopni pneumatiky šetrně rojet, byla degradace mnohem nižší. Naopak u jezdců, kteří na ně hodně tlačili od prvního kola, byla degradace vyšší. Během závodu je to ale samozřejmě těžké, protože chcete udržet pozici na trati a nemůžete příliš zpomalit. Není nutné příliš zpomalovat, jen dávát pozor, aby se nepřetížila přední či zadní část vozu, což jinak spouští drolení pneumatik,“ vysvětlil Isola.