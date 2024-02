Používání celého názvu našeho týmu v praxi? Jsme realisté, říká výkonný ředitel RB

Výrobce energetických nápojů Red Bull se před začátkem letošní sezony rozhodl změnit identitu své druhé stáje v F1, která v letech 2020 až 2023 nesla název AlphaTauri.

Od ročníku 2024 budeme organizaci z italské Faenzy znát jako RB, přičemž kompletní oficiální název týmu zní Visa Cash App RB.

Celé jméno týmu se u veřejnosti nesetkalo s příliš pozitivním ohlasem, nicméně ze slov výkonného ředitele Petera Bayera je patrné, že ani ve Faenze nečekají, že veřejnost bude v praxi používat jeho plné znění.

„Šéfka sponzoringu ve společnosti Visa Andrea (Fairchildová, pozn. red.) v jednom rozhovoru řekla, že je to sice trochu krkolomné, ale skutečnost je taková, že jsme od začátku loňského roku říkali, že se přiblížíme identitě rodiny Red Bullu,“ uvedl Bayer v rozhovoru pro web RacingNews365.

„Chtěli jsme vrátit býka a zkratku RB zpět. V rámci rodiny Red Bull existují Flying Bulls, což je kolekce letadel, kterou měl pan Mateschitz (spoluzakladatel Red Bullu, pozn. red.). Pak někdo ve firmě řekl: 'Proč bychom to nenazvali Racing Bulls, aby měli identitu, na které budeme moci stavět, až se budou měnit sponzoři. Museli jsme změnit všechno, název společnosti a každý kousek ve firmě. Řešilo se to i s finančním úřadem, takže to byla docela fuška,“ přiblížil Bayer.

„Dobře to ale zapadá do rodiny Red Bullu. Je dobré mít takový problém, protože Visa je jedna z největších značek na světě a Cash App je jedna z nejpozoruhodnějších značek ve finančním světě, zejména v USA – a obě s námi chtěly spolupracovat,“ prohlásil dále Rakušan.

„Řekl jsme si tedy: 'Dobře, bude to Visa Cash App RB Formula 1 Team'. Neslyším moc lidí říkat Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team, stejně tak neslyším lidi mluvit o MoneyGram Haas Formula 1 Team, takže prostě musíme být realističtí a soustředit se na obsah – a tím je opravdu krásné a rychlé auto,“ dodal Bayer.