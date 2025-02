Pouze pozitivní překvapení, říká Verstappen po prvním dnu testů v Bahrajnu

Dnes na okruhu v Bahrajnu proběhl první ze tří předsezonních testů. Nejrychlejší čas dne zajel úřadující vicemistr světa Lando Norris, zatímco aktuální šampion Max Verstappen na něj ztratil dvě desetiny.

I běžně zasvěcený fanoušek F1 však dobře ví, že časy na kolo nejsou při testech tím úplně nejdůležitějším, vzhledem k tomu, že každý tým sází na jiný přístup a program.

Samotní jezdci se pak zabývají především chováním jejich nových monopostů, přičemž v případě Verstappena vládla po prvním dnu příprav spokojenost.

„Z dnešní jízdy jsem měl dobrý pocit. Jen samá dobrá překvapení, což bylo dobré. Zatím neznáme tempo, ale všechno funguje dobře a auto dělá to, co po něm chci. Vše je pod kontrolou, což je přesně tím, co si můžeme přát,“ prohlásil Verstappen, kterého cituje web GPblog.

Pilot Red Bullu nicméně očekává, že jej ještě čeká spousta práce.

„Neustále se učíme a zkoušíme různé věci a budeme v tom pokračovat. Nejde o to zajet perfektní kolo, ale o to, abychom pracovali na našem testovacím programu a naučili se, jakým směrem je třeba auto posunout dopředu,“ dodal Verstappen.