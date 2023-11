Pourchaire v posledním závodě sezóny 2023 získal titul

Sezóna 2023 formule 2 dospěla do svého finále. A byl to nedělní hlavní závod, kde se rozhodovalo o šampiónovi. Pourchaire vedl se slibným náskokem 16 bodů před Vestim. Situace tedy byla taková, že jestli Vesti skončí třetí nebo níže, Pourchaire bude šampónem. A Vesti to měl hodně, těžké, na startu mu patřila až devátá startovní pozice a situaci nijak neulehčilo ani to, že Pourchaire startoval až jako čtrnáctý.

Na pole positon se dnes postavil Doohan, v první startovní řadě ho doplnil Martins. Jako třetí startoval Maini, čtvrtý Maloney, dále Iwasa, Hauger, Verschoor a Hadjar.

Po startu si Doohan pohlídal vedení, Maini překonal Martinse a zařadil se na druhé místo. Čtvrtý jezdil Iwasa, následovaný Haugerem a Maloneyem. Vesti se posunul na osmé místo. Pourchaire jezdil dvanáctý.

V sedmém kole začaly zastávky v boxech, čehož hned využil Pourchaire a Iwasa. Pourchaire se tak vrátil poslední , navíc uvízl na devátým Bearmanem, který byl o kolo napřed.

V desátém kole zajel do boxů z vedení Doohan a Martins se tak ujal provizorního vedení v závodě. Na druhé místo se posunul Vesti. Když proběhli zastávky v boxech u první skupiny pilotů, jezdil Pourchaire jako třináctý. Ovšem ještě osm pilotů před ním na alternativní strategii muselo do boxů, včetně Vestiho.

V 18. kole Bearmana postihly problémy s motorem, patrně se pokoušel dostat ke svým mechaniků, ovšem byl nucen zastavil v nájezdu do boxové uličky. Tím se vjezd do boxové uličky uzavřel, což možná některým pilotům zkomplikovalo strategii. Naštěstí se za dvě kola povedlo problém vyřešit.

Deset kol před cílem zamířil do boxů z druhého místa Vesti. Na trať se vrátil na deváté místo těsně za Pourchairem, dělilo je 2,8 sekundy.

O kolo později zamířil do boxů z vedoucí pozice i Martins, a když si svou zastávku odbyl i Leclerc, do čela se vrátil Doohan, Martinsovi se podařilo vrátit hned za něj. Třetí příčku držel Iwasa, dále jezil Maloney, Maini a jako sedmý Pourchaire následovaný Vestim.

Vesti udělal jediné, co mu zbývalo. Pustil se do útoků na Pourchaireho. Překonal ho, ale pilot ART mu vzápětí předjetí vrátil. Do jejich vzájemného souboje se navíc připletl Maini, což Pourchaireho přivedlo na chvíli mimo trať, ale situaci dokázal ustát a oba soupeři tak pilota Camposu předjeli aby mohli pokračovat ve vzájemné bitvě.

Vesti šel před Pourchaireho, ale ten mu vzápětí předjetí vrátil. Další pokus byl pro Vestiho už úspěšnější a definitivně se udržel vpředu.

Poté se Vesti pustil do útoků na Iwasu. Úspěšně ho předjel a posunul se na čtvrté místo.. V dalším postupu mu zabránil virtuální safetycar, který byl do závodu nasazen poté, co Mason odstavil svůj vůz na trati.

Když se mohlo znovu závodit, Vesti neváhal a pustil se do stíhání třetího Maloneyho. V posledním kole na něj zaútočil, ovšem oba piloti vyjeli ze zatáčky a došlo mezi nimi ke kontaktu. Vesti situaci ustál lépe, na trať se stihl včas vrátit a získal tak třetí místo. Pro Maloneyho ale závod skončil.

V cíl toho bylo opravdu hodně slavit. Doohanovi se po startu z pole positon podařilo zvítězit v posledním závodě sezóny. Druhý Martins velkým podílem přispěl k vítězství ART v týmovém šampionátu. Třetí Vesti titul nezískal, ale předvedl výkon, za který se rozhodně stydět nemusí.

No a ta největší pozornost připadla pátému Pourchairemu, který se stal šampionem sezóny 2023.

Dnes opravdu platilo: sláva vítězům, čest poraženým!

Výsledky