Pourchaire se těšil na legendární okruh Laguna Seca. O pár hodin později ho McLaren vyhodil

Théo Pourchaire je rezervním jezdcem Kick Sauberu a je možné, že ho letos uvidíme v některém z pátečních tréninků.

Už jen proto, že je to šampion formule 2, tak je také jedním ze jmen, které by se příští rok mohlo objevit na startovním roštu. Ale trh s jezdci je hodně dynamický a kandidátů je mnoho.

Pourchaire měl letos závodit v japonské super formuli. První závod v Suzuce ještě stihl, pak byl ale povolán do služeb McLarenu v IndyCar.

Pourchaire nahradil Davida Malukase, který se musel podrobit operaci zápěstí po nehodě na horském kole. Do americké série naskočil v Long Beach (třetí závod sezóny) a zatím tam odjel pět závodů. Nejlépe dojel desátý v Detroitu.

Nečekaný konec

Arrow McLaren si jeho služby pochvaloval a uváděl, že dokončí sezónu. Není proto překvapením, že ještě v pondělí francouzský pilot napsal, že se těší na závod na slavném okruhu Laguna Seca.

„Nemůžu uvěřit, že budu tento víkend závodit na legendární Laguna Seca. Nemůžu se dočkat, až tam budu na Grand Prix Monterey,“ napsal na sociální síti X v pondělí.

Krátce poté ale přišla studená sprcha. McLaren zveřejnil, že Pourchaire končí a nahradí ho devatenáctiletý Američan Nolan Siegel. Mladík letos jezdí v Indy NXT, což je taková „formule 2“ pro IndyCar. A celkem se mu tam daří. Je průběžně čtvrtý, dvakrát dojel druhý a jednou vyhrál.

Nolan Siegel byl také v posádce vozu 22 týmu United Autosports, který v neděli obsadil první místo v kategorii LMP2 v závodě 24 hodin Le Mans. Tým založil a vede Zak Brown.

Šéf týmu Arrow McLaren Gavi Ward naznačil, že zatímco Pourchaire byl záskok, Siegel zůstane déle. „Dává nám to šanci vybudovat základ pro budoucnost. Je to mladý, talentovaný jezdec, který má v této fázi své kariéry obrovské množství zkušeností, a my se těšíme, že budeme společně pokračovat na cestě vzhůru,“ uvedl Ward.

Francouze o rozhodnutí týmu informoval zvláštní poradce McLarenu Tony Kanaan pouhých několik hodin před oficiálním oznámením.

„Nikdo tu zprávu nepřijímá dobře,“ přiznal Kanaan, kterého citoval The Race. „Vysvětlil jsem mu to a uvedl několik příkladů, co jsem zažil.“

„První otázka, kterou si položíte, zní: ‚Co jsem udělal? Udělal jsem něco špatně? ‘Neudělal nic špatného. Byla to jen situace. Bylo to prostě rozhodnutí, které jsme museli učinit. Nebylo to osobní, nebylo to kvůli jeho výkonu. Myslím, že udělal vše, co mohl. Nebyl šťastný, ale pochopil to.“

„Nemá to nic společného s tím, jak jezdil nebo jak pracoval s týmem,“ dodal Ward. „Všichni máme Thea opravdu rádi a také jeho přístup, když přišel do týmu. Musíme se ale nastavit na dlouhodobou konkurenceschopnost.“