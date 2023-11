Pourchaire: Na zítřek jsem připraven

Theo Pourchaire přijel do Abú Zabí s náskokem 25 bodů na druhého Vestiho. Ovšem situaci mu trochu zkomplikovala kvalifikace, ve které skončil až jako čtrnáctý.

„Bohužel jsem se včera v kvalifikaci trochu trápil. Měli jsme problém s motorem, utíkala voda, takže pro dnešek jsme ho museli vyměnit. Ale to je součást motorsportu, takové věci se stávají. Přišlo to v nejhorší čas co to bylo možné, ale to je v pořádku. V závodech teď bojuji ze čtrnácté pozice, ale dám do toho ze sebe to nejlepší, protože ten titul chci. Takže do toho dám všechno i z takové obtížné pozice na startu.“

V dnešním sprintu se opravdu ukázal v tom nejlepším světle. Skončil osmý, a připsal si alespoň dva body. Vesti, který díky obrácenému startovnímu roštu startoval druhý, dnes ovšem zvítězil.

„Dneska to byl dobrý závod. Vydal jsem ze sebe to nejlepší. Předjel jsem sedm vozů a získal jsem dva důležité body. Takže skvělý závod a já jsem na zítřek připraven, auto je dobré a já se cítím sebejistě. A ten druhý člověk bude startovat až jako devátý, takže to pro něj nebude tak jednoduché.“

Zítra jde tedy o všechno. Pourchaire ale přeci jen má stále 16 bodů náskok a věří jak ve své schopnosti tak ve své auto.

„Nemám žádnou strategii, jen ze sebe vydat to nejlepší. Prostě na to tlačit a vyhnout se jakékoliv složité situaci nebo nehodě v prvních kolech . Vím, že mám dobrou rychlost, stejně jako jsem to ukázal dnes. Mám na to dokončit v první sedmičce nebo první pětce, takže doufejme ve skvělý závod.“