Pourchaire: Jsem si jist, že letos můžeme dokázat něco opravu dobrého

Loňský vícešampion ovládl první den předsezonních testů a naznačil tak své šampionské ambice.

Loňský vícešampion F2 Théo Pourchaire se i pro letošní rok rozhodl zůstat ve stáji ART a odjet ve formuli 2 svou třetí sezónu. Že to nebylo špatné rozhodnutí naznačil už první den předsezónních testů v Bahrajnu, kde byl mladý Francouz nejrychlejší v dopolední i odpolední části.

„Je to skvělý pocit, protože naposledy jsem řídil v Abú Zabí, a to už je hodně dávno. Je opravdu fajn znovu řídit závodní auto, a navíc tak dobré jako je formule 2. Byl to velmi dobrý první den, protože naše časy na kolo byly také velmi dobré – ráno jsme skončili první, odpoledne jsme skončili první a celkově také první! To je moc pěkná věc a mám z toho velkou radost. Navíc tuhle trať miluju!“

Se stájí ART Pourchaire spolupracuje již od roku 2020, jezdil za ni totiž již v F3. A věří, že právě jeho rodinné a silné vztahy s týmem jim nyní pomůžou vypořádat se se slabinami, které jim loni zabránily v zisku titulu.

„Znám tým velmi dobře a tým zná velmi dobře mě. Takže jsme během zimy mohli zapracovat na mých slabinách. Což byla velmi dobrá věc, a věřím, že to během sezóny bude fungovat. Nyní je to pouze předsezonní testování, ale můžeme tu už vidět určitý pokrok a v následujících dvouch dnech se pokusíme vyzkoušet hodně nových věcí, protože kvůli tomu jsme tady.“

„Jsem si jist, že letos můžeme dokázat něco opravdu dobrého, protože tým velmi dobře znám. Jsou velmi soutěživí a také udělali spoustu práce, aby se zlepšili po chybách, které udělali v minulosti. Stejně tak i já, protože i já jsem udělal spoustu chyb.“



Pourchaire zůstává členem juniorské akademie Sauberu. Což se letos promítlo do zbarvení jeho vozu ART.

Pourchaire včera odjel 54 kol a rychlost prokázal jak na jedno kolo, tak v delších jízdách. Jeho nejrychlejší čas 1:42,165, kterého dosáhl za soumraku v odpolední části testů, byl více než o desetinu rychlejší než čas druhého Richarda Verschoora z Van Amersfoort Racing.

Pro další dva dny testů je dle Pourchaireho v plánu nasbírat co nejvíce dat použitelných v úvodním závodě sezóny. Chce se tedy soustředit na delší jízdy v poledním vedru a kvalifikační výkony trénovat za umělého osvětlení.

„První den ráno jsem si znovu začal zvykat na auto a na trať. Na začátku dopolední části jsme měli na autě malý problém s řízením, který se nám podařilo vyřešit. Odpoledne jsme provedli naší první závodní simulaci a jednu kvalifikační simulaci.“

„Pro zbytek testů chceme v dopolední části pracovat na naší závodní rychlosti, protože to jsou velmi vysoké teploty a takové budou i při závodě. Odpoledne naopak chceme absolvovat kvalifikační tréninky se dvěma sadami měkkých pneumatik a nízkým množstvím paliva a já se pokusím ze sebe i z auta dostat maximum.“

„Loni jsem se v kvalifikacích hodně trápil, takže tohle pro mě bude letos klíčový bod. Musím na tom zapracovat a jsem si jistý, že se dokážu zlepšit. Už včera jsem tomu lépe porozuměl a teď se to bude jen zlepšovat.“