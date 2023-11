Pourchaire: Jsem šampiónem F2, to je šílené!

Nepovedlo se to loni, vyšlo to letos. Theo Pourchaire se stal šampiónem formule 2 sezóny 2023 a zařadil se mezi taková jména jako Charles Leclerc, George Russell nebo Oscar Piastri.

„Je to neuvěřitelné, stále tomu nemohu uvěřit. Tedy abych byl upřímný, jsem na sebe pyšný, jsem pyšný na svůj tým a každého, kdo se mnou pracoval a pomohl mi dosáhnout tohoto cíle. Jsem nový šampion F2, to zní opravdu šíleně. Je to neuvěřitelné. Jak jsem řekl, jsem strašně šťastný, ale také strašně unavený. Toto je opravdu důležitá sezóna v mé kariéře a důležitý titul. A já jsem šampion, to je šílené.“

Pourchaire strávil ve formuli 2 tři sezónu a všechny se stájí ART. Úspěchy sbíral už od první sezóny, kdy se stal nejmladší vítěz závodu i nejmladší pilot startujícím z pole position. A druhý rok již bojoval o titul. Jak na své roky ve formuli 2 vzpomíná?

„Myslím, že za ty tři roky ve formuli 2 jsem ze sebe vydal to nejlepší. Jak již bylo řečeno stal jsem se nejmladším pilotem na pole position, nejmladším vítězen závodu, vyhrál jsem v Monaku. Opravdu jsem ze sebe vydal to nejlepší. Ale také jsem se zranil v půlce sezóny, v Baku jsem si poranil vřetenní kost. Sice jsem nezmeškal žádný závod, ale závodit pak na Silverstone pro mě bylo obtížné. V prvních dvou sezónách jsem měl docela smůlu. Hlavně v té druhé, kde jsem měl hodně problémů s vozem, ale také jsem udělal hodně chyb. Takže loňský rok pro mě nebyl vůbec jednoduchý, ale stále jsem skončil jako vice-šampion a tento rok jsem chtěl šampionát vyhrát. Přes zimu jsem velmi tvrdě pracoval. Celý tým ART vynaložil velké úsilí aby mi pomohl, stejně tak Sauber Academy. Oni mi důvěřují, já důvěřuji jim a společně jsme odvedli skvělou práci.“

S ART strávil Theo dokonce ještě o sezónu víc. Závodili totiž společně i ve formuli 3. Kromě jezdeckého titulu se jim dnes podařilo společně vybojovat i titul týmový. Přičemž pro ART se jedná o úplně první týmový titul ve formuli 2!

„ART pro mě byl ve všem čeho jsem dosáhl velmi důležití. Strávil jsem s nimi čtyři roky svého života. A tohle je konec jedné velké cesty . Vice-šampion formule 3, vice-šampion formule 2, šampión formule 2, nejmladší vítěz závodu F2. To všechno s nimi. Odvedli jsme skvělou práci. Až do dneška jsme sice nevyhráli žádné tituly , ale všichni už jsme byli připraveni vítězit. Všichni chtěli titul pro mě, týmový titul i nováčkovský titul. A to vše se nám podařilo v této sezóně vyhrát. Je to skvělý konec našeho krásného příběhu. Jak jsem řekl v týmovém rádiu, nikdy na ně nezapomenu, navždy zůstanou v mém srdci – miluji je.“