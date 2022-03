Pourchaire: Doufám, že s ART letos vyhrajeme

Téo Pourchaire v současné době patří k nejnadějnějším francouzským pilotům, kteří se pohybují v juniorských sériích. Stal se šampionem francouzské a německé F4, vicešampionem F3 a teď ho čeká druhá sezóna ve formuli 2. Jak se k motorsportu vlastně dostal? „Můj táta byl velkým fanouškem formule 1 a rallye, takže když mi byly tři roky, posadil mě na motokáry a od té doby jsem jezdit nepřestal. Stalo se to mou vášní. Teď je to i moje práce, ale vášeň především.“

Loni ve formuli 2 skončil celkově pátý, což by se vzhledem k jeho předchozí kariéře mohlo zdát jako neúspěch. On však svůj první rok ve formuli 2 hodnotí pozitivně. „Minulý rok jsem byl s výsledky celkem spokojen. Jen jsme bohužel měli nějaké technické problémy. Doufám, že letos již budu bojovat o titul, jsem si jistý, že s ART toho můžeme dosáhnout.“

Jakého svého dosavadního výsledku si nejvíce cení? „Řekl bych, že Monako 2021. Na ten výsledek jsem opravdu hrdý, a na víkend celkově. Stal jsem se tam nejmladším vítězem závodu F2 v historii. Takže tohle Monako bylo úžasné.“

Pourchaire u týmu ART závodí již třetí sezónu

Sám ale cítí, že pro letošní rok se má stále v čem zlepšovat. „Rozhodně potřebuji zvýšit svou konzistentnost. A myslím, že ve všech oblastech se dá něco alespoň trochu vylepšit, ať už jde o kvalifikace, rychlost, starty nebo práci s pneumatikami. Prostě od všeho trochu a více konzistentnosti, což znamená hlavně získávat body v každém závodě, to bude letos důležité.“

Pourchaire si do letošní sezóny nese jednu velkou výhodu, a to znalost týmu ART. Právě s touto francouzskou stájí se roku 2020 stal vicešampionem F3, v roce 2021 s nimi postoupil do formule 2 a teď před sebou mají třetí společnou sezónu. „To že tým už takto dobře znám je pro mě opravdu důležité, stali jsme se rodinou. ART je francouzský tým a navzájem si tedy spolu dobře rozumíme. Rád s nimi pracuji. Je to jeden z nejlepších týmů ve formuli 2 i ve formuli 3, takže je skvělé být jejich součástí a doufám, že letos společně vyhrajeme – francouzský tým a francouzský závodník. To by bylo skvělé.“

Kromě toho má mladý Francouz za sebou ještě jedno důležité zázemí. Je totiž členem juniorské akademie Sauber. „Pomoc od týmu Alfa Romeo F1 pro mě hodně znamená. Poskytují mi finanční podporu, spoustu hodin na simulátoru, technickou podporu a tuto sezónu také dostanu možnost se svést s jejich vozem F1, takže je to opravdu dobré.“

A jaké cíle si Pourchaire klade pro letošní sezónu? „Mým letošním cílem je určitě vyhrát šampionát F2. Hlavním cílem do budoucna je stát se šampionem F1, a nic jiného.“

Z Bahrajnu odjížděl mladý Francouz v čele šampionátu, po neúspěchu v Džiddě se propadl na páté místo.

Pourchaire vstoupil do sezóny v Bahrajnu velmi dobře, vyhrál hlavní závod a z prvního závodního víkendu odjížděl v čele šampionátu. V Saudské Arábii se mu ovšem nedařilo. V tréninku měl nehodu a při kvalifikaci jeho vůz vzplál, což zničilo jeho naděje na dobrou startovní pozici v obou závodech, hlavní závod navíc ani nedokončil. Po závodním víkendu v Džiddě se tak propadl až na páté místo průběžného pořadí.