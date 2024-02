Pouhé tři testovací dny? Pro jezdce je to nefér, tvrdí Alonso

Zatímco v minulosti (relativně nedávné) mohly týmy F1 testovat prakticky bez omezení, v současnosti je situace radikálně jiná.

Aktuální monoposty (tedy mladšími dvou let) mohou stáje zkoušet mimo víkendy jen během několika dnů v roce, přičemž před sezonou mají k dispozici pouhé tři plnohodnotné testovací dny.

Nynější praxi vloni zkritizoval například pilot Mercedesu George Russell a nyní podobný názor vyslovil i velezkušený Fernando Alonso, který na začátku milénia na vlastní kůži stihl zažít éru téměř nekonečného testování.

„Testování v Bahrajnu je velmi omezené. Celou zimu jsem o tom přemýšlel, jak je nespravedlivé, že máme na přípravu mistrovství světa jen jeden a půl dne,“ uvedl 42letý Španěl, který tím zároveň poukázal ještě na jedno omezení.

To spočívá v tom, že týmy mohou v rámci jedné testovací seance (dopolední či odpolední část) vyslat na trať vždy jen jeden vůz. To znamená, že v případě, kdy si jezdci jednoho týmu čas ve voze rovnoměrně rozdělí, zbyde na každého z nich pouze jeden a půl dne.

„Na světě neexistuje žádný jiný sport, který by to měl stejně. Navíc se všemi těmi penězi, marketingem a dobrými věcmi, které říkáme o formuli 1...,“ prohlásil pilot Astonu Martin, podle kterého by mělo být testování alespoň čtyřdenní.

„Když se jezdí tři dny, což není sudý, ale lichý počet, tak je ani nemůžete pořádně rozdělit mezi jezdce. Stejně tak nechápu to, proč nejezdíme se dvěma auty? Vzhledem k tomu, že už jsme v Bahrajnu a další týden tam závodíme,“ dodal nechápavě Alonso před testy, které proběhnou v termínu od 21. do 23. února.