Potvrzeno: Závod odkládají i v Baku

Formule 1 zrušila nebo odložila už osmý závod. Po Austrálii, Bahrajnu, Vietnamu, Číně, Nizozemsku, Španělsku a Monaku byl odložen i závod v Ázerbájdžánu.

Dnes bylo potvrzeno, že se pořadatelé v Baku rozhodli Grand Prix Ázerbájdžánu odložit.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY