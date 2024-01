Potvrzeno: Velká cena Španělska se od roku 2026 bude konat v Madridu

Od roku 1991 platilo, že se Velká cena Španělska koná na okruhu Catalunya nedaleko Barcelony. V roce 2026 však v tomto ohledu nastane změna, když se španělský závod přesune na okruh v Madridu, jak dnes oznámila F1. Nové dejiště má smlouvu na pořádání velké ceny až do roku 2035.

Novinka v kalendáři F1 nepředstavuje velké překvapení, jelikož se o možném přesunu španělského závodu spekulovalo již delší dobu.

Oproti některým předpokladům však nepůjde o typický městský okruh, nýbrž částečně o klasickou permanentní dráhu. Okuh se bude nacházet v oblasti madridského výstaviště IFEMA, povede i kolem zázemí fotbalového Realu Madrid, bude mít 20 zatáček a jeho délka bude 5,47 kilometru. Očekává se, že se zde dosahované časy v kvalifikaci budou pohybovat okolo jedné a půl minuty.

Nové závodiště by mělo denně pojmout až 110 tisíc diváků s tím, že do budoucna by se kapacita měla zvýšit až na 140 tisíc diváků denně, díky čemuž by se Madrid měl stát jedním z největších dějišť závodů F1.

Přímo v Madridu se velké ceny F1 dosud nekonaly – hned devětkrát se však GP Španělska jela na okruhu Jarama, který leží asi 30 kilometrů od hlavního města.

„Madrid je neuvěřitelné město s úžasným sportovním a kulturním dědictvím. Dnešním oznámením začíná nová vzrušující kapitola F1 ve Španělsku,“ uvedl v tiskové zprávě šéf F1 Stefano Domenicali.