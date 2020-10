Potvrzeno: V Alfě Romeo zůstanou příští rok současní jezdci

Další díl skládačky je hotový a ukazuje nám i další směr. Kimi Räikkönen a Antonio Giovinazzi budou za Alfu Romeo jezdit také v příštím roce. Ještě před pár týdny by to bylo možná překvapení. Očekávalo, že se Iceman pověsí závodní overal na hřebík kvůli špatné formě Alfy Romeo, která mu neumožňuje ani stabilní boj o body. Giovinazziho zase měl nahradit některý z juniorů Ferrari. V poslední době se ale situace začala měnit a očekávalo se, že oba jezdci zůstanou i třetí sezónu v řadě.

Současné potvrzení naznačuje, že Mick Schumacher zamíří do Haasu, u kterého víme, že vymění oba současné jezdce. Týmovým kolegou Schumachera by měl být podle spekulací Nikita Mazepin, i když ve hře jsou i Hülkenberg či Pérez. Některý z nich může skončit také u Red Bullu nebo zcela mimo F1.

Stále v něm vidím vášeň a motivaci, říká Vasseur o Räikkönenovi

„Jsem velmi rád, že tým může pokračovat ve spolupráci s Kimim a Antoniem v další sezóně,“ uvedl Frédéric Vasseur.

„Kimi je jezdec, kterého není potřeba nijak představovat. Jeho talent je každému jasný již od roku 2001 a stále v něm vidím vášeň a motivaci pokaždé, když ho vidím pracovat. Můžete mu věřit, že dodá 100 % toho, co auto dokáže vyprodukovat a je skutečným vůdcem pro lidi, kteří pracují okolo něj.“

„Antonio měl silný konec loňské sezóny. Letos pokračoval tam, kde skončil, zlepšoval se po celý rok. Od trati až po technické brífinky hrál Antonio pro náš tým zásadní roli a naprosto si zaslouží novou smlouvu pro rok 2021. Jeho etika, oddanost týmu a nakažlivé nadšení jsou pro Alfa Romeo Racing ORLEN obrovským přínosem.“

Je to druhá rodina, říká Räikkönen

„Alfa Romeo Racing ORLEN je pro mě víc než tým, je jako druhá rodina,“ řekl Räikkönen.

„Spousta tváří, které byly kolem mě, když jsem debutoval ve formuli 1 v roce 2001, jsou stále tady a jedinečná atmosféra tohoto týmu je to, co mi dává další motivaci pokračovat v dalším roce, který bude mou 19. sezónou v tomto sportu. Nebyl bych zde, kdybych nevěřil v týmový projekt a v to, co podle nás můžeme společně dosáhnout. Jedná se o tým, který si cení tvrdé práce nad slovy a dobře zapadá do mého stylu. Těším se na příští rok a doufám, že udělám společně s týmem kroky vpřed směrem k přední části středu startovního pole.“

Tým mi hodně věřil, říká Giovinazzi

„Alfa Romeo Racing ORLEN byl v posledních dvou sezónách mým domovem ve formuli 1 a jsem šťastný, že tento vztah může pokračovat ještě další rok,“ řekl Giovinazzi.

„Tým mi hodně věřil a já jsem se snažil tuto důvěru splatit tvrdou prací a odhodláním. Dosáhli jsme dobrých výsledků a mám pocit, že jsem se přičinil o to, aby tým dosáhl pokroku, ale cesta vpřed je stále dlouhá a je toho mnohem víc, čeho chceme společně dosáhnout. Mezi letošní a příští sezónou bude spousta kontinuity, takže vše, na čem pracujeme od nynějška do konce roku, se již bude počítat do příští sezóny.“