Potvrzeno! Robert Kubica bude v roce 2020 závodit v DTM

Polský pilot Robert Kubica se stal sedmým pilotem, který bude v sezóně 2020 německého šampionátu cestovních vozů DTM závodit s vozem BMW M4 Turbo.

Pětatřicetiletý rodák z Krakówa nebude jedním z továrních pilotů bavorské značky, ale bude pilotovat zákaznický vůz BMW, který do DTM v roce 2020 nasadí tým ART. Ten se vrací do DTM poprvé o roku 2016, kdy se staral o dva tovární Mercedesy.

Kubica nemohl dostat tovární sedačku, protože pod jeho vstupem do DTM se výrazně podepsal jeho sponzor, kterým je polská petrochemická společnost PKN Orlen. Tovární BMW má exkluzivní smlouvu s konkurenční značkou Shell, proto by bylo angažování pilota s podporou Orlenu do továrního vozu nepřípustné.

„DTM mě již dlouho oslovovalo a po prosincových testech v Jerezu jsem vážně dostal chuť to zkusit,“ rozpovídal se o novém angažmá Kubica pro motorsport.com

„Vážně se těším na to, až odstartuji tuto novou kapitolu mé kariéry. Věřím, že DTM je jedním z nejsilnějších a nejlepších závodních šampionátů na světě.“

„Za volantem BMW M4 DTM jsme se během testů ihned cítil jako doma. Tým ART Grand Prix má ve světě motorsportu už mnoho let velké jméno. Jsem si jistý, že společně můžeme v DTM na mnohé dosáhnout.“

„Oproti zavedeným týmům v DTM nám pochopitelně budou chybět nějaké zkušenosti, budeme ale tvrdě pracovat, abychom se průběžně zlepšovali. Nemůžu se dočkat prvního závodu,“ těší se Kubica na start nové sezóny i nové fáze kariéry.

Robert Kubica bude kromě závodění v DTM plnit i roli rezervního pilota týmu Alfa Romeo ve formuli 1. Od italské značky dostal Polák svolení k závodění v DTM.

Kubicův tým ART je druhou zákaznickou stájí ve startovním poli DTM po belgickém týmu WRT, který letos bude druhou sezónou v řadě závodit se dvěma soukromými vozy Audi RS5 Turbo DTM. Za WRT bude v roce 2020 závodit bývalý pilot IndyCar Ed Jones (Brit narozený ve Spojených arabských emirátech) a Švýcar Fabio Scherer.

Se šesti továrními vozy Audi bude letos závodit nezměněná sestava pilotů Robin Frijns, Nico Müller, Loic Duval, Mike Rockenfeller, René Rast (úřadující šampion) a Jamie Green.

Tovární BMW v zimní pauze dostalo do svých řad Jonathana Aberdeina (přestoupil z WRT), s bavorskou značkou se do DTM vrací Rakušan Lucas Auer a pokračovat budou v barvách BMW po loňské sezóně Marco Wittmann, Timo Glock, Philipp Eng a Sheldon van der Linde.

Je možné, že tým ART angažuje vedle Kubici ještě druhého pilota, v takovém případě bychom měli v sezóně 2020 ve startovním poli DTM celkem 16 vozů.

V loňské sezóně v DTM závodily tři značky a 18 vozů, po jediném roce se ale z šampionátu stáhl tým R-Motorsport s vozy Aston Martin Vantage.

Nová sezóna DTM odstartuje 25. dubna v belgickém Zolderu a kromě tradičních německých okruhů Lausitzring, Norisring, Nürburgring a Hockenheimring šampionát zavítá také na nový okruh v ruském Petrohradu, na zrekonstruovaný švédský Anderstorp, do italské Monzy, do Brands Hatch a do nizozemského Assenu.

Foto: BMW