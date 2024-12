Potvrzeno: Doohan si debut v F1 odbude už v Abú Zabí. V kokpitu stáje Alpine nahradí Ocona

O tom, o čem již bezprostředně po Velké ceně Kataru, spekulovala média, se stalo skutečností.

Esteban Ocon, který závod v Kataru nedojel, opustí stáj Alpine ještě před závěrem sezony v Abú Zabí, přičemž jej v kokpitu francouzského týmu nahradí nováček Jack Doohan. Australan si měl přitom svoji premiéru v F1 odbýt až na začátku příští sezony.

Alpine zároveň potvrdil, že předčasné ukončení spolupráce s Oconem, jenž pro stáj z Enstone odjel pět sezon, umožní francouzskému jezdci zúčastnit se posezonních testů s týmem Haas, který se od ročníku 2025 stane jeho novým zaměstnavatelem.

„Tým by rád poděkoval Estebanovi za jeho působení v týmu. Navždy zůstane součástí historie týmu, pro který získal první triumf pod značkou Alpine. Estebanovi přejeme do budoucna jen to nejlepší,“ uvedl Alpine v krátkém tiskovém prohlášení.

Šesté místo ve hře

Přestože stáj Alpine letos neprožívá dobrou sezonu, má ve finále v Abú Zabí stále o co bojovat. V Poháru kostruktérů totiž drží šestou příčku, a to pouze s pětibodovým náskokem před Haasem. Jack Doohan se tak bude muset při svém debutu v F1 vyrovnat se zvýšeným tlakem na podání dobrého výkonu.