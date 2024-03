Potvrzeno: Albonův vůz je neopravitelný, kolega Sargeant mu proto přenechá ten svůj a vynechá GP Austrálie

Zatímco ve Velké ceně Saúdské Arábie chyběl kvůli zdravotním problémům Carlos Sainz z Ferrari, na starovním roštu australské grand prix nenajdeme pilota Williamsu Logana Sargeanta.

Američan je sice zdravotně fit, ale o účast v závodě ho připraví skutečnost, že svůj monopost přenechal týmovému kolegovi Alexandrovi Albonovi.

Ten o svůj vůz přišel poté, co tvrdě havaroval v prvním tréninku. Williams sice zkoušel jeho monopost opravit, ale tým poté zjistil, že to nakonec nebude možné. Vzhledem k tomu, že britský tým nemá v Melbourne náhradní šasi (kvůli problémům ve výrobě), znamená to, že stáj z Grove do GP Austrálie může nasadit pouze jeden vůz – ten Sargeanta.

Williams ještě před zjištěním toho, že Albonův nepůjde opravit, rozhodl o tom, že v případně nutnosti dostane přednost právě thajsko-britský závodník. Důvod je ryze pragmatický – Albon má coby jezdecký lídr týmu větší šanci získat body.

„Jsme nesmírně zklamaní, že kvůli poškození šasi musíme z víkendu odstoupit. V moderní Formuli 1 je nepřijatelné, abychom neměli náhradní šasi, ale je to odraz toho, že jsme přes zimu nabrali zpoždění. Stejně tak je to ukázka toho, proč musíme projít výraznými změnami, abychom se dostali do lepší pozice do budoucna,“ uvedl v tiskovém prohlášení šéf Williamsu James Vowles.

„V důsledku toho jsme dnes museli učinit několik velmi obtížných rozhodnutí. Logan by sice neměl trpět kvůli chybě, kterou neudělal, ale v situaci, kdy je střední pole těsnější než kdy jindy a kdy se počítá každý závod, jsme se rozhodovali na základě nejlepší šance získat o tomto víkendu body. Toto rozhodnutí nebylo učiněno lehce a my nemůžeme Loganovi dostatečně poděkovat za to, jak prokázal svou oddanost týmu. Je to skutečný týmový hráč. Pro Williams to bude těžký víkend a do této situace se už znovu nedostaneme,“ dodal Vowles.

Sargeant nastalou situaci okomentoval takto:

„Tohle je nejtěžší okamžik v mé kariéře, na který si vzpomínám. Rozhodně to není snadné. Jsem tu však zcela pro tým a budu i nadále jakkoliv pomáhat tomu, abychom o tomto víkendu dosáhli maximálního výsledku.“