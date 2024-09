Potvrzeno: Adrian Newey zamíří do Astonu Martin!

Skutečností se stala již dlouho velmi špatně utajovaná zpráva – jakmile Adrian Newey začátkem příštího roku skončí u Red Bullu, stane se součástí stáje Aston Martin. Tým dnes potvrdil jeho příchod. Newey začne pro Aston Martin od března 2025 a zaujme nově vytvořenou roli, která nese název Managing Technical Partner. Na základě nové dohody se Newey stane i spolumajitelem týmu.

Stáj ze Silverstone v osobě Neweyho získala nejúspěšnějšího konstruktéra historie F1, který se v roli designéra podílel na 12 triumfech v Poháru konstruktérů (z toho 6x s Red Bullem, 5x s Williamsem a 1x s McLarenem) a 13 jezdeckých titulech.

„Je to obrovská zpráva. Adrian je nejlepší na světě v tom, co dělá - je na vrcholu svých sil - a já jsem nesmírně hrdý, že se připojuje k týmu Aston Martin. Je to největší příběh od návratu jména Aston Martin do tohoto sportu a další důkaz našich ambicí vybudovat tým formule 1 schopný bojovat o tituly mistrů světa. Jakmile byl Adrian k dispozici, věděli jsme, že jeho příchod musíme uskutečnit. Naše první rozhovory potvrdily, že existuje společná touha spolupracovat na jedinečné příležitosti,“ uvedl v tiskovém prohlášení většinový majitel týmu Lawrence Stroll.

„Jsem nadšený, že se mohu připojit k týmu Aston Martin. Lawrence mě nesmírně inspiroval a ohromil svou vášní a nasazením, které vnáší do všeho, na čem se podílí. Lawrence je odhodlaný vytvořit tým, který bude patřit ke špičce. Je jediným většinovým vlastníkem týmu, který se aktivně angažuje v tomto sportu. Jeho odhodlání se projevuje ve vývoji nového technologického kampusu a aerodynamického tunelu v Silverstone, které jsou nejen nejmodernější, ale mají i uspořádání, které vytváří skvělé prostředí pro práci,“ prohlásil Adrian Newey.

Newey přichází do Astonu Martin s jasným cílem – pomoci ambicióznímu týmu, jehož majitelem je kanadský miliardář Lawrence Stroll, k tomu, aby se v F1 stal absolutní špičkou.

O služby Neweyho přitom v poslední době neměl zájem pouze Aston Martin, ale například také Ferrari. Pětašedesátiletý Newey, který v Red Bullu končí po téměř dvou dekádách, však dal nakonec přednost britské stáji, která mu podle BBC nabídla smlouvu v hodnotě až 30 milionů liber ročně (včetně bonusů a příplatků).

Ambiciózní Aston Martin

I když se Astonu Martin nedaří tak jako vloni, kdy pravidelně bojoval o pódiová umístění, jeho ambice zůstávají stále vysoké. Stáj ze Silverstone dokončuje výstavbu nové továrny a vedle Neweyho do svých řad v poslední době přilákala několik významných jmen.

Od 1. října 2024 se funkce ředitele ujme Andy Cowell, který dříve působil u Mercedesu jako šéf oddělení motorů. V průběhu příštího roku se očekává příchod Enrica Cardileho z Ferrari a opomenout nelze ani Dana Fallowse, který přišel v dubnu 2022 z Red Bullu.